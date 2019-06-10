55. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali sona erdi

55. Uluslararası Tekirdağ Kiraz
Festivalinin son gününde şarkıcı Buray
ve Tuğba Yurt konser verdi. Süleymanpaşa
Belediyesi tarafından düzenlenen 55. Uluslararası Kiraz Festivali etkinlikleri kapsamında, Buray ve Tuğba Yurt sahil dolgu alanda hayranlarıyla buluştu.
Sanatçılara söylediği bazı şarkılarda vatandaşlarda eşlik etti.
Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel
, konser sonrası yaptığı konuşmada, Tekirdağ'ın adına yakışır bir festival düzenlediklerini, Tekirdağ'lıların eğlenceye doyduğunu ifade etti.
Yüksel, konser sonunda şarkıcılara, plaket ile çiçek hediye etti.
Kaynak: AA
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