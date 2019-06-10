10.06.2019 10:28
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55. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali sona erdi

55. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali sona erdi

55. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivalinin son gününde şarkıcı Buray ve Tuğba Yurt konser verdi.

55. Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivalinin son gününde şarkıcı Buray ve Tuğba Yurt konser verdi.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen 55. Uluslararası Kiraz Festivali etkinlikleri kapsamında, Buray ve Tuğba Yurt sahil dolgu alanda hayranlarıyla buluştu.

Sanatçılara söylediği bazı şarkılarda vatandaşlarda eşlik etti.

Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, konser sonrası yaptığı konuşmada, Tekirdağ'ın adına yakışır bir festival düzenlediklerini, Tekirdağ'lıların eğlenceye doyduğunu ifade etti.
Yüksel, konser sonunda şarkıcılara, plaket ile çiçek hediye etti.
Kaynak: AA
Buray, Tekirdağ, Kiraz, Güncel