55 yaşında hayatını kaybeden şair Küçük İskender'in ölümle ilgili sözleri yürek burktu

Geçtiğimiz yılın haziran ayında kanser teşhisi konulan Küçük İskender lakaplı Derman İskender Över, hastalığa karşı savaşını kazanamadı. 55 yaşındaki ünlü şair tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

VASİYET NİTELİĞİNDE SÖZLER

Küçük İskender, bir röportajında ölümle ilgili yaptığı açıklamada vasiyeti ortaya çıktı.

"BENİM ÖLDÜĞÜMÜ DUYDUKLARI GÜN DANSA GİTSİNLER"

Ünlü şair sevenlerine vasiyet niteliğindeki şu sözleri dile getirmişti: Benim öldüğümü duydukları gün dansa gitsinler. Bir gün önce dansa gidenler de çok özledikleri sevgililerini arasınlar. Arayanlar varsa parti versinler. O gece çok eğlensinler. Ben öldüm diye eğlenmesinler. Böyle bir adam yaşadı diye eğlensinler.