03.07.2019 14:15
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55 yaşında hayatını kaybeden şair Küçük İskender'in ölümle ilgili sözleri yürek burktu

Ölümüyle tüm Türkiye'yi yasa boğan şair Küçük İskender, yaptığı bir söyleşide, ölümle ilgili açıklamaları yürekleri burktu. Şair'in vasiyet niteliğindeki sözleri ise dikkat çekti.

Geçtiğimiz yılın haziran ayında kanser teşhisi konulan Küçük İskender lakaplı Derman İskender Över, hastalığa karşı savaşını kazanamadı. 55 yaşındaki ünlü şair tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

VASİYET NİTELİĞİNDE SÖZLER

Küçük İskender, bir röportajında ölümle ilgili yaptığı açıklamada vasiyeti ortaya çıktı.

"BENİM ÖLDÜĞÜMÜ DUYDUKLARI GÜN DANSA GİTSİNLER"

Ünlü şair sevenlerine vasiyet niteliğindeki şu sözleri dile getirmişti: Benim öldüğümü duydukları gün dansa gitsinler. Bir gün önce dansa gidenler de çok özledikleri sevgililerini arasınlar. Arayanlar varsa parti versinler. O gece çok eğlensinler. Ben öldüm diye eğlenmesinler. Böyle bir adam yaşadı diye eğlensinler.

55 yaşında hayatını kaybeden şair Küçük İskender'in ölümle ilgili sözleri yürek burktu
Küçük İskender, Magazin

YORUMLAR (1)
ÜZÜLMEDİM İMANSIZ GİTTİĞİNE ACIDIM: ADAM ALLAH''A İNANMIYORMUŞ Kİ NİYE YÜREĞİM BURKULSUN. BİR MÜSLÜMAN OLARAK SADECE ACIYABİLİRİM O KADAR.
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