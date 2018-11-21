21 Kasım 2018, 08:20
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55 Yaşındaki Ünlü Oyuncu Peker Açıkalın, Üçüncü Kez Baba Olacak

55 yaşındaki usta oyuncu Peker Açıkalın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla eşinin hamile olduğunu duyurdu.

Ünlü oyuncu Peker Açıkalın'ı üçüncü kez baba olacak olmanın heyecanı sardı. 55 yaşındaki Peker Açıkalın kendisi gibi oyuncu Çiğdem Koç ile bebeğinin olacağını duyurdu.

"İKİ KIZDAN SONRA BİR ÇOCUK BAHŞETTİ RABBİMİZ"

Sosyal medya hesabından güzel haberi veren Açıkalın duygularını şu sözlerle ifade etti; İki gönül bir olunca samanlık seyran, sağ ve sol el ile bir kalp işareti oluyor... İsteyince de bir çocuk bahşetti rabbimiz. Hem de iki kızdan sonra…

"ERKEK ÇOCUĞUMUN DOĞMASI İÇİN SAAT SAYIYORUZ"

Erkek çocuğumun doğması için, gün değil saat sayıyoruz. Sağlık ve sıhhatle doğsun. Büyüyüp de abi olsun, adam olsun, vatana millete hayırlı olsun."

2 KIZI VAR

Peker Açıkalın'ın daha önce yaptığı evliliklerden Narin Şeker ve Perim Yakut adında iki kızı var.

EGENİN HAMSİSİ'NE DAHİL OLDU

Usta oyuncu, TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi 'Egenin Hamsisi'nin kadrosuna dahil oldu. Açıkalın, dizide Melahat'in (İclal Aydın) üç kağıtçı abisi Horoz Ağa Kubat'ı canlandıracak.

Peker Açıkalın
21 Kasım 2018 Çarşamba 08:20



YORUMLAR (12)
KİRLİ: yakışır cengiz abime, bahtı güzel olsun. saygılar. . .
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BAY GERGİN : Egenin hamsisi izlenir artık hayırlı evlat olur inşallah
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HİDİR: Selam, Muhterem hemşehrilerim ; siz dogmadan önce İstanbul da binlerce deprem olmuş, hatta bogazlar deprem sonucu oluştu. Sizin orda oturup Allah a deprem olmasin diye dua etmeniz, uçurumdan atlayip Allah a kurtar diye dua etmenizle benzerdir. Sunuda hatirlatayim Allah katinda canlilarin en aşagiligi dusunemeyenlerdir, siz ve ya çocuklariniz, bir depremle cehennemi boylayacaksiniz. İstisnalar hariç depremde ölen akilsiz, kesinlikle zalimdir.
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LUCİA: HANİ ANTRAPOZ HANİ MENAPOZ ?
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MALATYASPOR: Canımpekmez çekti ??
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