18.07.2019 14:42
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55 yaşındaki Yonca Evcimik, 50 yaşındaki Jennifer Lopez'e direk dansıyla meydan okudu

Popun efsane ismi Yonca Evcimik, yaptığı direk dansıyla ABD'li yıldız Jennifer Lopez'e meydan okudu.

90'lara damga vuran Yonca Evcimik, 2017 yılına ait direk dansı performansını takipçileriyle paylaştı. 55 yaşındaki şarkıcı kıvraklığıyla hayran bıraktı.

"HANGİMİZ İYİ TARTIŞMAYA AÇMIYORUM BİLE"

Direk dansı performansını paylaşırken aynı zamanda Eylül ayında filmi vizyona girecek olan Jennifer Lopez'e göndermede bulunan şarkıcı, "TBT vakti sene 2017. Direk dansı benden sorulur Jennifer Lopez! Duydum ki Eylül ayında çıkacak olan filminde direk dansı yapıyormuşsun, hangimiz iyi tartışmaya açmıyorum bile" notunu düştü.

PANTOLONUNUN DÜĞMESİNİ AÇARAK POZ VERMİŞTİ

Vaser liposuction BBL yöntemiyle karın bölgesindeki yağlarını aldıran şarkıcının pantolonunun düğmesini açarak vermesi de sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

55 yaşındaki Yonca Evcimik, 50 yaşındaki Jennifer Lopez'e direk dansıyla meydan okudu
Jennifer Lopez, Yonca Evcimik, Eylül, Magazin

YORUMLAR (12)
ASLI: ÜLKEMİZİN GURURUSUN TÜM DÜNYA GÖRSÜN TÜRK KIZLARININ HER YAŞDA FİT OLABİLDİĞİNİ ZAREFİTİNİ GÜZELLİĞİNİ BİZİ GERİCİ KARA FATMA ARAPLAR İLE KARIŞDIRMASINLAR.
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6.FİLO: ASLI Yazdığın Kara Fatma hitabı çok yanlış. Fatma, Peygamber Efendimizin kızının adıdır zamanında kara çarşaf giyildiğinden dinsizler Kara Fatma diye hitap ederlermiş. Hamam böceğine de Kara Fatma denildi ama insanlar hatasını fark etti.
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2 1
POYRAZ: BÖYLE Mİ ISPATLAYACAĞIZ KENDİMİZİ. ÇOK SIĞ DÜŞÜNMÜYOR MUSUN?
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1 1
FISILTI NEJLLA: o0ooo oohh maşallahh biraz daha açılında görelimm bu yeterli değil
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HAK: ÇIPLAKLIK İLE ÜNLENEN LERİ ANLAMIYORUM. BUNLAR ANALARINDAN DOĞARKEN ELBİSELERİ İLE Mİ DOĞMUŞLARDI ACABA. ÇIPLAK OLANLARA HAYRANLIK DUYANLAR HERHALDE DÜNYANIN EN İLERİ GERİ ZEKALILARIDIRLAR.
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YAZIK: ÇOK YAZIK ALLAH HİDAYET VERSİN
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URFALI CİDO: elektiriği direğine cıksan ne yazar acil akıl lazım
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DOĞRUCU: Ablacım gelmişin kaç yaşına her yerini yaptırmışın zaten, en azından JLO doğal görünüyor , sürekli sporunu yapıyor , senin operasyonla yaptırdığın göbeği o her gün spor yaparak yapmış zamanında , onların estetiği bile doğal görünümlü. Bırakın artık bu saçma yarışı da gençlerin önünü açın lütfen bi düşün gündemden rica ediyorum ya . . . .
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SEMT-İ SAKARYA: karın kası muhabbetine biyerlerini açmasından belliydi bunun dahada coşacağı
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OHAAA: müthissin
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