Haberler » 3. Sayfa » 55 yıl hapis cezasıyla aranıyordu batak oynarken yakalandı - Haberler

55 yıl hapis cezasıyla aranıyordu batak oynarken yakalandı

Adana'da nitelikli yağma suçundan 55 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasıyla aranan bir hükümlüyü infaz dedektifleri kahvehanede "batak" oyunu oynarken yakaladı.

14.02.2020 10:23 | Son Güncelleme: 14.02.2020 10:2355 yıl hapis cezasıyla aranıyordu batak oynarken yakalandı

'da nitelikli yağma suçundan 55 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasıyla aranan bir hükümlüyü infaz dedektifleri kahvehanede "batak" oyunu oynarken yakaladı.


Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı İnfaz Büro Amirliği dedektifleri "nitelikli yağma" suçundan 55 yıl 6 ay 20 gün hapis cezasıyla aranan hükümlü Nurettin O.'nun (51) Seyhan ilçesi, Narlıca Mahallesindeki bir kahvehanede olduğu bilgisine ulaştı. İnfaz dedektifleri hemen adrese baskın yaptı. Polis baskında hükümlüyü "batak" oynarken yakaladı. Üzerinde kimlik çıkmayan hükümlü kendisinin Nurettin O. olmadığını ileri sürdü. Hükümlüyü polis emniyete getirip parmak izini aldığında Nurettin O. olduğu belirlendi. Hükümlü emniyetteki işlemlerinin ardından önce adliyeye daha sonrada cezaevine götürüldü. - ADANA


Adana Emniyet Müdürlüğü, Adana, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI (1)
0180:Adanada Yağmaya emniyette hırsızlık diyorlar,adliyede gasp oluyor,hadi yağma ve gasp aynı şey ama emniyette hiç yağma ve gasp olmuyor.Gasp şube polisleri işi bilmiyor onu anladık.
Yayından Kaldır
0 0
Cevap yaz
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

11:16  Aşıklar Şehri filmi konusu nedir? Aşıklar Şehri oyuncuları ve Aşıklar Şehri özeti!
11:16  Gizli Dosya filmi konusu nedir? Gizli Dosya oyuncuları ve Gizli Dosya özeti!
10:31  TUS ve STS Tıp sınav giriş belgeleri yayımlandı! TUS sınav yerleri 2020 - STS Tıp sınavı 2020
09:55  The Batman filminden teaser geldi! Robert Pattinson'lı Batman ne zaman çıkacak?
09:20  Mesut Can Tomay kimdir? Mesut Can Tomay kaç yaşında, nereli?
14.02.2020 12:34:50