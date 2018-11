550 Gram Doğan Ayşenur Bebek Yaşam Mücadelesi Veriyor

22 Kasım 2018 Perşembe 11:33



MUSTAFA GÜNGÖR - Mersin'de 22 haftalıkken 550 gram ağırlığında dünyaya gelen Ayşenur bebek, damar yoluyla beslendiği kuvözde yaşam mücadelesi veriyor.Özel bir hastanede 3 yıllık tedavi sonrası hamile kalan 21 yaşındaki Zeliha Aklan, doktorların erken doğum olabilir uyarısı doğrultusunda sık sık kontrole gitmesine karşın 21. haftada ağrıları başladı.Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvuran Aklan, 1 hafta sonra hamileliğinin 22. haftasında normal doğumla 550 gram ağırlığında bir kız çocuğu dünyaya getirdi. 3,5 ay erken doğan bebeğini hiç kucağına alamayan anne Aklan, kuvözde tedavisi süren evladının kokusunu içine çekeceği günün gelmesi için dua ediyor.-"Kucağımıza alıp, seveceğiz inşallah"Anne Aklan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zorlu bir hamilelik süreci geçirdiğini anlattı.Bebeğinin tüm müdahalelere rağmen 5,5 aylıkken dünyaya geldiğini belirten Aklan, kızına ancak bir kez dokunduğunu söyledi.Bebeğin hayata tutunmasının en büyük isteği olduğunu vurgulayan Aklan, "Bebeğim 550 gram, 30 santim olarak doğdu. Şu an mucize bir şekilde yaşıyor. Doktorlarımızda sağ olsunlar bizlere çok yardım ediyorlar. Sadece evladımızın yaşamasını istiyoruz." dedi.Bebeğini henüz kucağına alamadığını vurgulayan Aklan, şunları belirtti:"Çok üzücü geliyor bu durum ama ben umutluyum. Bebeğim tedavi görecek. Kucağıma alacağım günü bekliyorum. Adını Ayşenur koydum. Bu benim ilk çocuğum. Anne olmak çok güzel. Rabb'im bunu isteyen her kadına nasip etsin. Onun yaşadığını gördüm, ona dokunmak istiyorum. Ben taburcu olacağım yakında. Çocuğum için her gün hastaneye geleceğim. Allah'ın izniyle sütüm geldiğinde, sütünü de getireceğim."Baba İsmail Aklan da doktorların elinden geleni yaptığına işaret ederek, "Bebeğimizi gördük ama henüz kucağımıza alamadık. Çok küçük. Şu an kuvözde elini ve kollarını sallıyor. Biz ümitliyiz. Hareketlerini gördüğümüz için yaşamasını bekliyoruz. Hevesle dünyaya gelmesini bekliyorduk. Her şey Allah'ın elinde. Olursa, kucağımıza alıp, seveceğiz inşallah." diye konuştu."İnşallah sağlığına kavuşturacağız"Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yeni Doğan Uzmanı Doktor Ebru Erol da Ayşenur'un tedavisinin sürdüğünü belirtti.Bebeğin gelişimi için ellerinden geleni yaptıklarını aktaran Ebru, "Biz bebeğin göbeğinden kateter taktık. Bu bir damar yoludur. Bununla destekliyor ve besliyoruz bebeği. Damar içinden bebeğe şu anda besin veriyoruz. İnşallah sağlıklı bir şekilde büyütüp, sağlığına kavuşturacağız." ifadesini kullandı.