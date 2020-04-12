Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

550 kilometre yakalanmadan gelen sürücü Cide'den geri çevrildi

550 kilometre yakalanmadan gelen sürücü Cide'den geri çevrildi İstanbul'dan Kastamonu'nun Cide ilçesine gelmek için yola çıkan ve 550 kilometre yakalanmadan gelen sürücü, ilçeye girişinde yapılan kontrollerde yakalandı.

12.04.2020 12:02 | Son Güncelleme: 12.04.2020 12:03
550 kilometre yakalanmadan gelen sürücü Cide 'den geri çevrildi
KASTAMONU - İstanbul 'dan Kastamonu 'nun Cide ilçesine gelmek için yola çıkan ve 550 kilometre yakalanmadan gelen sürücü, ilçeye girişinde yapılan kontrollerde yakalandı. 3 bin 150 lira para cezası kesilen sürücü, geri döndürülerek Bartın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.
Çin'den tüm dünyaya yayılan ve ülkemizde de görülen korona virüs tedbirleri kapsamında seyahat izin belgesi olmadan 30 büyükşehir ile Zonguldak iline giriş çıkışlar yasaklanmıştı. İzin seyahat belgesi almadan özel aracıyla İstanbul'dan yola çıkan S.S, hiçbir kontrol noktasına yakalanmadan 550 kilometre yol kat ederek Kastamonu'nun Cide ilçesine kadar geldi. Cide ilçe girişinde Cide İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan denetimlerde S.S'nin kullandığı araç durdurularak evrakları kontrol edildi. Yapılan denetimde izin seyahat belgesi olmadığı tespit edilen S.S'ye jandarma ekiplerince 3 bin 150 TL idari para cezası uygulandı. S.S, kaçak yolculuk yaptığı için jandarma ekiplerinin nezaretinde Bartın iline kadar refakat edilerek Bartın İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. S.S'nin İstanbul'a geri gönderileceği öğrenildi. S.S'nin İstanbul'dan geldiği için Cide'de 15 günlük karantina sürecinde olan eşini almak için Cide'ye geldiği öğrenildi.
Cide Kaymakamı Ali Açıkgöz'ün korona virüs tedbirleri kapsamında "sıfır tolerans" açıklamasının ardından Cide'de ilçe giriş ve çıkışlarında 24 saat jandarma ve emniyet ekipleri yol kontrol uygulaması yapıyor. Kontrollerin bundan sonra da artarak devam edeceği belirtildi. 550 kilometre yakalanmadan gelen sürücü Cide’den geri çevrildi

Kaynak: İHA

Etiketler: Kastamonu, Jandarma, İstanbul, Cide, Genel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

genel Manşet

Haberler

Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Ebru, sokağa çıkma yasağından sonra öfke kustu: Hayvan gibi saldırdınız Haberler
Ebru, sokağa çıkma yasağından sonra öfke kustu: Hayvan gibi saldırdınız
Olay yerine gelip kocasının suçunu üstlense de çelişkili ifadeleri ele verdi Haberler
Olay yerine gelip kocasının suçunu üstlense de çelişkili ifadeleri ele verdi
Tüm Türkiye’ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı Haberler
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
86 yaşında virüsü yenerek umut olan Resmiye Nine’den kahreden haber Haberler
86 yaşında virüsü yenerek umut olan Resmiye Nine'den kahreden haber
Soylu’nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan’ı rahatsız etti Haberler
Soylu'nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan'ı rahatsız etti
Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlerin sayısı dünden bu yana 7 kat arttı Haberler
Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlerin sayısı dünden bu yana 7 kat arttı
Sağlık Bakanı, ağır vakalarla ilgili olumlu gelişmeyi gece yarısı paylaştı Haberler
Sağlık Bakanı, ağır vakalarla ilgili olumlu gelişmeyi gece yarısı paylaştı
Haberler ›› genel ››550 kilometre yakalanmadan gelen sürücü Cide'den geri çevrildi - Haberler

Son Dakika genel Haberleri

12:40: Sokağa çıkamayan çocuklar, balkonlarda eğlendi - Haberler 12:39: Köpeğe işkence eden şahıs kovalamaca sonrası yakalandı - Haberler 12:32: Toyota'dan tüm çocuklara 23 Nisan çağrısı - Haberler 12:26: Bilecik Belediyesinden yöresel dille "evde kal" çağrısı - Haberler 12:23: Yaşlı adam evinde ölü bulundu - Haberler 11:44: Son dakika: Koronavirüsü yenerek iyileşen Resmiye Nine, beyin kanamasından hayatını kaybetti 11:17: Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı 09:01: Hong Kong'lu bilim insanları: Temmuz'a kadar kontrol altına alınması imkansız - Haberler