56. Antalya Altın Portakal Film Festivali başladı!

Antalya Altın Portakal Film Festivali 2019 tüm heyecanı ile başladı. Altın Portakal En İyi Erkek Oyuncu Ödülü, Altın Portakal En İyi Kadın Oyuncu Ödülü kime gidecek merakla bekleniyor. Altın Portakal Ödüllerinin dağıtılacağı festivalde 66 film gösterilecek. Biletler ise 23 Ekim'de satışa sunulmuştu. İşte, Antalya Altın Portakal Film Festivali hakkında bilgi…

ALTIN PORTAKAL FİLM FESTİVALİ BİLETLERİ NEREDEN ALINIR, NE KADAR?

Türkiye'nin en köklü film etkinliği olan Antalya Altın Portakal Film Festivali, 56. kez Antalya'da sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. "Öze Dönüş" temasıyla gerçekleşecek festivalde, 29 ülkeden, 69 yönetmenin, toplam 66 filmi gösterilecek. Biletler 23 Ekim'den itibaren biletix'te satışa sunuldu. Biletler; tam bilet 5 lira iken indirimli bilet ise 3 TL olarak belirlendi.

Festivalin açılış ve kapanış törenleri Kapalı Spor Salonu'nda yapılırken, gösterimler de Antalya Kültür Merkezi'ndeki (AKM) Aspendos Salonu ve Perge Salonu'nda ve Migros AVM'de bulunan Cinemaximum'un 6. ve 7. salonlarında gerçekleşecek.

TÜRKAN ŞORAY İLE ÖZE DÖNÜŞ

56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin afişinde Türkan Şoray'ın görüntüsü kullanıldı. "Öze Dönüş" temasından yola çıkarak kurgulanan afişin yüzü olan Şoray, 1964'te Metin Erksan filmi "Acı Hayat"taki rolüyle En İyi Kadın Oyuncu seçilerek, Altın Portakal alan ilk kadın oyuncu olmuştu.

YILDIRIM ÖNAL ANI ÖDÜLÜ 2 YIL ARADAN SONRA İLK KEZ VERİLECEK

Festivali, geleneksel kortej coşkusuyla başlıyor ve törende Onur Ödülleri ve Yıldırım Önal Anı Ödülü sahiplerini bulurken, Türkan Şoray'da davetliler arasında yerini alıyor. Selma Güneri ve Ahmet Mekin'e 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Onur Ödülleri verilecek. Yıldırım Önal Anı Ödülü, bu yıl yeniden sahibini bulacak. Can Kolukısa, iki yıl sonra yeniden verilecek ödülü festivalin Açılış Töreni'nde alacak.

Selma Güneri

Ahmet Mekin

ULUSAL YARIŞMALAR

Ulusal Yarışmalar da iki yılın ardından bu yıl 56. Altın Portakal film Festivali'nde olacak. 50 filmin başvuru yaptığı Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda bu yıl 10 film yarışıyor. Filmlerden 8'i Türkiye'de ilk kez seyirciyle buluşurken, 6 filmin de dünya prömiyeri 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde gerçekleşecek.

CAHİDE SONKU LE KADIN TEMSİLİYETİNE DİKKAT ÇEKİLİYOR

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin bu yılki yeniliklerinden biri de, 50 bin TL para destekli Cahide Sonku Ödülü olacak. Sinemamızın ilk kadın yönetmeni ve yapımcısı sayılan Cahide Sonku'nun anısını yaşatmak adına bu yıl başlatılacak ödül, Türkiye sinema sektöründeki kadın temsiliyeti ve görünürlüğüne dikkat çekmeyi de amaçlıyor.

Cahide Sonku

Ulusal kategoride 8 film ilk kez seyirci karşısında olacak. Jüri başkanlığını ünlü Yönetmen Zeki Demirkubuz yapacak.

56. ANTALYA ALTIN PORTAKAL FİLM FESTİVALİ PROGRAMI

ALTIN PORTAKAL KORTEJİ

26 Ekim 2019, Cumartesi/ Saat: 15:00 - 17:30

Başlangıç: Antalya Kültür Merkezi (AKM) Bitiş: Eski Belediye Binası

AÇILIŞ TÖRENİ

26 Ekim 2019, Cumartesi/ Saat: 19:00 (Kırmızı Halı), 20:00 (Tören)

Kapalı Spor Salonu

Antalya Migros AVM/ Cinemaximum Salon 6

12:30PARAZİT

15:30 İPLERİ ELİNDE TUTAN KADIN

18:30MONOS

21:00AYRIK OTLARI

Antalya Migros AVM/ Cinemaximum 7

12:15ÇOCUKLAR İÇİN ALTIN PORTAKAL

15:30NUH TEPESİ

18:30NİL'İN MERYEM'İ

21:00ÇOCUKLAR

GÖSTERİM MEKÂNLARI

AKM (Cam Piramit Alanı)

AKM Aspendos Salonu, AKM Perge Salonu

Sakıp Sabancı Bulvarı No:18 Meltem Mahallesi Muratpaşa, Antalya

Antalya Migros AVM

Cinemaximum Salon 6, Cinemaximum 7