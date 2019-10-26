56. Antalya Altın Portakal Film Festivali - Kırmızı halı

56. Antalya
Altın Portakal Film Festivali'nin açılış töreni Oyuncuların kırmızı halıdan geçişiOyuncu Şebnem Bozoklu ile röportajCHP Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Muhittin Böcek ile röportajOyuncu Oktay Kaynarca ile röportajOyuncu Ahmet Mekin ile röportajSanatçı Burcu Güneş ile röportajOyuncu Türkan Şoray'ın kırmızı halıdan geçişiKültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile röportaj ANTALYA - 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin Antalya Spor
Salonu'nda düzenlenen açılış töreni ile başladı. Açılışa katılan sanatçılar ve davetliler kırmızı halıdan geçiş yaptı.