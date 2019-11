56. Antalya Altın Portakal Film Festivalinde, En İyi Film "Bozkır" seçildi

56. Antalya Altın Portakal Film Festivali, kapanış galası ve geleneksel ödül töreniyle sona erdi.Sinema ve televizyon dünyasının ünlü isimleri, Antalya Spor Salonu'ndaki ödül törenine kırmızı halıdan geçerek geldi.Sunuculuğunu Nefise Karatay ile Yekta Kopan'ın üstlendiği ödül töreninde konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, tören coşkusunun bir hafta boyunca kentte hissedildiğini belirtti. Festivale öze dönüş temasıyla başladıklarını dile getiren Böcek, festivali Altın Portakal'a yakışır hale getirdiklerini söyledi."Bozkır" filmi festivale damgasını vurduFestivalde En İyi Film seçilen Ali Özel'in yönettiği "Bozkır", 10 ödülle en fazla ödül alan film oldu.Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü "Bozkır" filmdeki rolleri ile Ozan Dağara ile Hakan Emre Ünal paylaştı. En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü'nün sahibi ise "Soluk" filminde canlandırdığı karakter ile Aslı İnandık oldu.En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü "Kronoloji" filminden Meral Efe Yurtseven ile Yunus Emre Yurtseven'e verildi.En İyi Kurgu Ödülü, "Bozkır" filminden Ali Özel, Mahmut Aran ve Yakun İnanlı'ya, En İyi Müzik Ödülü, yine aynı filmden Hüseyin Özel'e, En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü de Ümit Çakmaksoy'a verildi.En İyi Senaryo Ödülü'nün sahibi de yine "Bozkır" filminden Ali Özel oldu.Bu yıl ilk defa verilen Cahide Sonku Ödülü ise "Küçük Şeyler" ve "Kronoloji" filmlerinden Selda Taşkın'a verildi.En İyi Yönetmen Ödülü'nün sahibi ise "Bozkır" filminin yönetmeni Ali Özel oldu. Ödülünü yönetmen Zeki Demirkubuz'dan alan Özel, mutlu olduğunu ifade etti. Senaryoyu yazdıktan sonra çocuğu Deniz'e okuttuğunu anlatan Özel, Deniz'in kendisine önerilerde bulunduğunu belirtti. Özel, ödülünü oğlu Deniz için aldığını vurguladı.Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü de "Bozkır" filmine verildi. Jüri Üyesi Mert Fırat'tan ödülünü alan Özel, teşekkür etti.Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü de "Aşk, Büyü vs." ile "Küçük Şeyler" adlı iki filme verildi.İzleyici Ödülü "Bilmemek" filmine gittiİzleyici Ödülü Leyla Yılmaz'ın yönettiği "Bilmemek" adlı filme, Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) En İyi Filim Ödülü, Ümit Ünal'ın "Aşk, Büyü vs." filmine, Film Yönetmenleri Derneği En İyi Yönetmen Ödülü de "Bozkır" filminin yönetmeni Ali Özel'e verildi.Ulusal Kısa Metraj yarışmasında jüri özel ödülü Ozan Yoleri'nin yönetmenliğini yaptığı Aylin Filmine verildi. Bu daldaki En İyi Kısa Film Ödülüne ise Burcu Aykar'ın yönetmenliğini yaptığı "Ablam" filmi layık görüldü.Ulusal Belgesel Film Yarışması'nda ise jüri özel ödülüne Ruken Tekeş'in "Aether" adlı belgesine verildi. Bu kategoride En İyi Film ödülü ise Şirin Bahar Demirel'in yönettiği "Kadınlar Ülkesi" filmine gitti.Uluslararası yarışmada En İyi Film, "Zaman Her Şeyi Siler"Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'nün sahibi İran yapımı "Şirin'in Kalesi" filminden Hamed Behdad, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nün sahibi ise Brezilya ve Fransa ortak yapımı "Üç Yaz" filminden Regina Case oldu.En İyi Yönetmen Ödülü "Şirin'in Kalesi" yönetmeni Reza Mirkarimi'ye, En İyi Film Ödülü de Joe Odagiri'nin yönettiği Japon yapımı "Zaman Her Şeyi Siler" filmine verildi. Önce Japonca konuşan Odagiri, Japonca çeviri olmayınca, "Çok teşekkür ederim." dedi.Gece, Cahit Berkay'ın film müziklerinden oluşan konseriyle sona erdi.