56 yaşındaki Dilek Demirtaş, dünyayı gezmek için tır ehliyeti aldı

56 yaşındaki Dilek Demirtaş, dünyayı gezmek için tır ehliyeti aldıTrafik kurallarına kadın eli değdiANKARA - Ankara 'da oğluyla birlikte yaşayan 56 yaşındaki Dilek Demirtaş, dünyayı gezme hayalini gerçekleştirmek için tır ehliyeti aldı. Türkiye'de tır ehliyetine sahip sayılı kadınlardan biri olan Demirtaş, hazırladığı trafikte kurallar nezaket videolarıyla milyonlarca kişiye ulaştı. Yıllardır ileri sürüş eğitimi veren 56 yaşındaki Dilek Demirtaş, dünyayı gezme hayali için tır ehliyeti almaya karar verdi. Eğitimini başarıyla tamamladıktan sonra Türkiye'de sayılı tır ehliyetine sahip kadınlardan biri olmayı başaran Demirtaş'ı tır kullanırken görenler ise şaşkınlığını gizleyemiyor. Azmiyle hayran bırakan Demirtaş, hazırladığı eğitim videolarıyla da binlerce kişiye ulaşmayı başardı. Kendine özgü anlatımı ve nezaket kurallarıyla büyük beğeni toplayan Demirtaş'ın en büyük hayali karavanla dünyayı gezmek. 'Kadınlar isterse her şeyi başarır' diyen Demirtaş, araç kullanan herkesin tır da kullanabileceğini söyledi."İnsan yaşıyorsa, sağlığı yerindeyse her şeyin üstesinden gelebilir"37 yıldır aktif trafikte olduğunu kaydeden Demirtaş, "Geçen sene karar verdim almaya. İnsan yaşıyorsa, sağlığı yerindeyse her şeyin üstesinden gelebilir. Allah yeter ki ol desin. Dünyayı gezmeyi istiyordum. Ehliyetten başlayayayım dedim. C1 alayım madem alıyorsun en büyük ehliyeti al dediler. Ben de sınava girdim çok büyük övgülerle ehliyetimi aldım. Çok güzel ve keyifli tır kullanmak" dedi."İyi bir sürücü ise kadın da olabilir erkek de olabilir"Kadınların trafikte çok eleştirilmesine tepki gösteren Demirtaş, "Sınıfa giriyorsunuz eğer son gelen kişiyseniz göze batarsınız. Kadın erkek farklıdır. İtiraf etmek çok hoşuma gitmiyor ama. İyi bir sürücü ise kadın da olabilir erkek de olabilir. Ülkemizdeki en büyük sorunun nedeni eğitim aslında. 20 yıl eğitim verdim. Çok fazla kazalarımız var. Trafiğe baktığımızda herkesin eli havadadır. Yanlış yapar ama yanlış yaptığını da bilmez. 37 yıl önce ehliyetimi aldığımda 2 saat eğitimine tabi tutulmuştum. Yoğun bir bilgi kontrolü vardı. Şimdi öyle bir şey yok" diye konuştu."İnşallah trafik daha sevgi dolu daha saygılı olur"Trafikte sorun yaşamadığını belirten Demirtaş, "Güvenli Sürüş Dileği diye bir sayfamız var. Hedefimiz çok daha fazla kişiye ulaşmak. Bu sayfaya faydalı olabildiğimizi düşünüyorum. Okumayı çok sevmiyoruz biz daha çok izleyerek öğreniyoruz. Bu videoları elimizden geldiğince yapıyoruz. Anne ve oğul birlikte yapıyoruz. İnşallah trafik daha sevgi dolu daha saygılı olur.Çok güzel geri dönüşler oluyor videolarımızı izleyenlerden" şeklinde konuştu."Ben dünyayı gezmek istiyorum, bu benim hayalim"Dünya istatistiklerine bakıldığında kadınların daha az kaza yaptığını belirten Demirtaş, "Kadınlar daha temkinli davranıyor. Bir erkek gaza basayım mı düşünürken hemen basar ama kadın farklı yönleriyle düşünür. Çok yerler gezdim ama gezmek istediğim çok yer var. Özellikle tırlara dikkat edilmeli trafikte. Trafikte metre kelimesini çok sevmiyorum. Herkesin metre anlayışı farklı. İnsanların metreye bakışı kişisel. İyi bir sürücü öndeki sürüyor nasıl olsa diye düşünmez. Öndeki her an durabilir diye düşünmelidir. Hız arttıkça bu mesafe artacak. Ben dünyayı gezmek istiyorum, bu benim hayalim. Ehliyetle başladım. Karavana hazırlık olsun istedim.

Kaynak: İHA