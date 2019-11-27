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56 yaşındaki Hülya Avşar, havuz videosuyla sosyal medyaya damga vurdu

Oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar, sosyal medya hesabından siyah mayosuyla havuzdan çıkarken çektirdiği videosunu yayınladı. Avşar, düzgün fiizğiyle yine herkesi kendine hayran bıraktı.

27.11.2019 13:47 | Son Güncelleme: 27.11.2019 13:47

Spora ve denize olan tutkusuyla bilinen Hülya Avşar, yaparken çektirdiği bir videosunu takipçileriyle paylaştı. 56 yaşındaki Avşar, son olarak siyah mayosuyla havuzdan çıkarken çektirdiği videosuyla yine adından söz ettirdi.

HAVUZ VİDEOSUNU PAYLAŞTI

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve sık sık cesur pozlarını paylaşan Hülya Avşar, havaların soğumasına rağmen havuz keyfinden ödün vermedi. Kapalı havuza giden Avşar kızı, siyah mayosuyla havuzdan çıktığı anları takipçileriyle paylaştı. Hülya Avşar'ın havuzda yüzme keyfi yaptığı anları ise kısa süre içerisinde binlerce kişi beğendi.

YENİ YILDA KONSER VERECEK

Uzun süredir ekranlarda olmayan ve konser vermeyen Hülya Avşar, yeni yılda sevenleriyle buluşacak. Antalya'daki bir otelle anlaşan Avşar, yeni yıla kızından ayrı girmemek için onu da yanında götürecek.

56 yaşındaki Hülya Avşar, havuz videosuyla sosyal medyaya damga vurdu

Hülya Avşar, Magazin


HABER YORUMLARI (3)
ZİYAA:Bunlar hiç mi yaşlanmaz arkadaş, kaç yıldır 56 yaşındalar?
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MÜNŞINLI SERHAT:BÜTÜN FİLMLERİNİ İZLEDİM.HEP BOŞ FİLMLER.
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KARSAK:10 yıldır 56 yaşını geçemedi
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