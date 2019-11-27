56 yaşındaki Hülya Avşar, havuz videosuyla sosyal medyaya damga vurdu

Spora ve denize olan tutkusuyla bilinen Hülya Avşar, spor yaparken çektirdiği bir videosunu takipçileriyle paylaştı. 56 yaşındaki Avşar, son olarak siyah mayosuyla havuzdan çıkarken çektirdiği videosuyla yine adından söz ettirdi.

HAVUZ VİDEOSUNU PAYLAŞTI

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve sık sık cesur pozlarını paylaşan Hülya Avşar, havaların soğumasına rağmen havuz keyfinden ödün vermedi. Kapalı havuza giden Avşar kızı, siyah mayosuyla havuzdan çıktığı anları takipçileriyle paylaştı. Hülya Avşar'ın havuzda yüzme keyfi yaptığı anları ise kısa süre içerisinde binlerce kişi beğendi.

YENİ YILDA KONSER VERECEK

Uzun süredir ekranlarda olmayan ve konser vermeyen Hülya Avşar, yeni yılda sevenleriyle buluşacak. Antalya'daki bir otelle anlaşan Avşar, yeni yıla kızından ayrı girmemek için onu da yanında götürecek.