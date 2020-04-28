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56 yaşındaki korona virüs hastası kadın alkışlarla taburcu oldu

Burdur'un Bucak ilçesinde 56 yaşındaki kadın, korona virüsü yenerek tedavisini tamamladı, alkışlar arasında taburcu oldu.

28.04.2020 14:07 | Son Güncelleme: 28.04.2020 15:51
56 yaşındaki korona virüs hastası kadın alkışlarla taburcu oldu
Burdur'un Bucak ilçesinde 56 yaşındaki kadın, korona virüsü yenerek tedavisini tamamladı, alkışlar arasında taburcu oldu.

Burdur'un Bucak ilçesinde ilk korona virüsü vakası olan 61 yaşındaki kadın hastanın hastaneden taburcu olmasının ardından bugün bir kişi daha taburcu oldu. 13 Nisan Pazartesi günü Bucak Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alınan, Bademağacı'nda yaşayan kadın hastanın tedavisini tamamladı. Tedavisi tamamlanan 56 yaşındaki kadın hasta, bugün hastaneden taburcu oldu. Taburcu olan kadın Bucak Devlet Hastanesi Başhekimi Bilal Tanrıtanır başta olmak üzere, hastane personeli tarafından alkışlarla uğurlandı. Kadın hasta tüm hastane sağlık çalışanlarına el salladı ve herkese teşekkür etti. - BURDUR

Kaynak: İHA

Etiketler: Burdur, Bucak, Güncel, Haber

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