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56 yaşındaki Seda Sayan, mini elbisesi ve fiziği ile sosyal medyaya damga vurdu

Watergarden İstanbul'da sevenleriyle buluşan Seda Sayan, mini elbisesi ve fiziği ile görenleri kendine hayran bıraktı. Sayan'ı takipçileri iltifata boğdu.

08.09.2019 16:00

Ünlü şarkıcı Seda Sayan, son günlerde oyuncu Sermiyan Midyat'la aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelmişti. Sayan, bu iddiaları anında yalanladı. Başarılı isim bu kez de sahne kıyafeti ve fiziği ile gündeme geldi.

KONSERDEN KONSERE KOŞUYOR

Konserden konsere koşan Sayan yaza damgasını vuran 'Son Sözüm' şarkısı ile hayranlarının kalbini bir kez daha fethetti. Watergarden İstanbul'da sevenleri ile buluştu.

İLTİFAT YAĞDIRDILAR

Sahneye mini elbisesi ve fiziğiyle sahneye damga vurdu. 56 yaşındaki şarkıcı takipçileri tarafından iltifat yağmuruna tutuldu.

56 yaşındaki Seda Sayan, mini elbisesi ve fiziği ile sosyal medyaya damga vurdu

Sermiyan Midyat, Seda Sayan, İstanbul, Magazin

YORUMLAR (6)
VATANDAŞ: Gözlerim bu zulmü sizlere yaşattığım için özür dilerim :(
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ULVİ: JÖLELİ TURTA GİSİN BE ABLA. 7 YILDIR 56 YAŞINDASIN. AZ BÜYÜ DAA.
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EMEKLİ OLUN ARTİK: Bence bunlar milatlarini doldurmuş hep aynı şeyler artık ilgi çekmiyorsunuz yerinizi yeni vizyonlara bırakma zamanı gelmedi mi acaba
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M.Y: Ajda ve Seda çiçekli, lastikli, paçalı don düşmanı tazeler . . ))
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KIZGIN: Ya kardeşim ben kırk beş yaşıma geldim bu kadın bildim bileli var ama hala elli altı yeter çık artık gözümüzün önünden çık ya . . .
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JEAN RENO: karı geri döndü
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