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560 yıllık Kapalı Çarşı tarihinde bir ilk

560 yıllık Kapalı Çarşı tarihinde bir ilk -Tarihi Kapalı Çarşı sessizliğe büründü Korona virüs nedeni ile kapatılan çarşının içerisi güvenlik kameraları tarafından kaydedildi İstanbul'da yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında kapatılmasına karar verilen 560 yıllık tarihi...

26.03.2020 20:32 | Son Güncelleme: 26.03.2020 20:33
560 yıllık Kapalı Çarşı tarihinde bir ilk
-Tarihi Kapalı Çarşı sessizliğe büründü
Korona virüs nedeni ile kapatılan çarşının içerisi güvenlik kameraları tarafından kaydedildi
İSTANBUL - İstanbul 'da yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında kapatılmasına karar verilen 560 yıllık tarihi Kapalı Çarşı'nın içerisi güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde hergün binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapan çarşının sessizliğe büründüğü görüldü.
Dünyanın en eski ve ilk büyük alışveriş merkezlerinden, İstanbul'un görülmesi gereken eşsiz yapılarından biri olan ve hergün binlerce yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret edilen Kapalı Çarşı, İstanbul'da yeni tip korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında kapatılmasına karar verilmişti. Normal zamanlarda yoğunluktan adım atmanın dahi zor olduğu çarşının içerisi güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Nuruosmaniye, Mercan ve Beyazıt arasında 64 cadde ve sokağı, iki bedesteni, 16 hanı, 22 kapısı ve 3 bin 600 dükkanı ile İstanbul'un simge yapılarından olan çarşının adeta sesliğe bürünmesi tarihinde bir ilk olarak yorumlandı. 45 bin metrekare alana sahip çarşının çatısı kurşunla kaplıdır ve sayısız kubbeyle doludur. Beyazıt, Fesçiler, Sahaflar, Kürkçüler, Nuriosmaniye, Mahmutpaşa, Mercan, Tacirciler ve Örücüler, Kapalı Çarşı'nın belli başlı kapılarıdır. 560 yıllık Kapalı Çarşı tarihinde bir ilk

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul, Yerel

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560 yıllık Kapalı Çarşı tarihinde bir ilk

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