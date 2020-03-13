57. Alay Vefa Yürüyüşü iptal edildi
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 57. Alay Vefa Yürüyüşünün iptal edildiğini açıkladı.
13.03.2020 13:17 | Son Güncelleme: 13.03.2020 13:17
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 57. Alay Vefa Yürüyüşünün iptal edildiğini açıkladı.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, son dönemde Türkiye 'ye de sıçrayan korona virüs riskine karşı 24-25 Nisan tarihlerinde düzenlenecek olan Çanakkale Kara Savaşları'nın 105'inci yıl dönümü anma törenleri kapsamında üniversite, askeri lise ve harp okulu öğrencileri ile izciler ve vatandaşlardan oluşan yaklaşık 10 bin kişinin katılması beklenen 57'nci Alay Vefa Yürüyüşünün iptal edildiğini duyurdu. Bakan Kasapoğlu, yıllardır yapılan yürüyüş ile ilgili açıklamada, "Çanakkale şehitlerimizi anma kapsamındaki 57'nci Alay Vefa yürüyüşümüzü iptal ettik" ifadelerini kullandı. - ÇANAKKALE
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, son dönemde Türkiye 'ye de sıçrayan korona virüs riskine karşı 24-25 Nisan tarihlerinde düzenlenecek olan Çanakkale Kara Savaşları'nın 105'inci yıl dönümü anma törenleri kapsamında üniversite, askeri lise ve harp okulu öğrencileri ile izciler ve vatandaşlardan oluşan yaklaşık 10 bin kişinin katılması beklenen 57'nci Alay Vefa Yürüyüşünün iptal edildiğini duyurdu. Bakan Kasapoğlu, yıllardır yapılan yürüyüş ile ilgili açıklamada, "Çanakkale şehitlerimizi anma kapsamındaki 57'nci Alay Vefa yürüyüşümüzü iptal ettik" ifadelerini kullandı. - ÇANAKKALE
Kaynak: İHA
Etiketler : Mehmet Kasapoğlu, Çanakkale, Türkiye, Güncel
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