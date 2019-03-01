57 Bin 191 Kişinin Pasaportundaki Tahdit Kaldırıldı

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İçi?leri Bakanlığınca yapılan inceleme sonucu 57 bin 191 ki?inin daha pasaportundaki idari tahdidin kaldırıldığı bildirildi.İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlığın, haklarında soruşturma yürütüldüğü gerekçesiyle pasaportlarına tahdit konulan kişilere ilişkin incelemesi devam ediyor.İnceleme ve araştırma sonucu 57 bin 191 ki?inin pasaportundaki idari tahdit kaldırıldı.Geçen yıl temmuz ayında da 155 bin 350 ki?inin pasaportu, idari tahdit kaldırılarak geçerli hale getirilmişti.Böylece, İçi?leri Bakanlığınca bugüne kadar pasaportundaki idari tahdit kaldırılan kişi sayısı 212 bin 541'e ulaştı.