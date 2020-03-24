57 ilde 2 bin 314 uyuşturucu zanlısı yakalandı
Emniyet Genel Müdürlüğünden (EGM), son bir haftada 57 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 bin 314 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.
24.03.2020 15:50 | Son Güncelleme: 24.03.2020 15:50
Emniyet Genel Müdürlüğünden (EGM), son bir haftada 57 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 bin 314 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.
EGM'den yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, yurt genelinde son bir haftada yürütülen operasyonlarda 206 kilogram esrar, 3 kilogram eroin, 69 kilogram skunk, 17 kilogram metamfetamin, 7 kilogram bonzai ve 97 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.
Aramalarda ele geçirilen 25 ruhsatsız tabanca ve tüfek ile 60 bin 35 liraya el konuldu.
EGM'den yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, yurt genelinde son bir haftada yürütülen operasyonlarda 206 kilogram esrar, 3 kilogram eroin, 69 kilogram skunk, 17 kilogram metamfetamin, 7 kilogram bonzai ve 97 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.
Aramalarda ele geçirilen 25 ruhsatsız tabanca ve tüfek ile 60 bin 35 liraya el konuldu.
Kaynak: AA