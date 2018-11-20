57 Ülke Temsilcisi, Palyatif Yatılı Bakım Merkezi'ni Gezdi

20 Kasım 2018 Salı 12:32



20 Kasım 2018 Salı 12:32

Antalya'da düzenlenen Uluslararası İslam Dünyası Sağlık Turizmi Konseyine katılan 57 ülke heyeti, Büyükşehir Belediyesinin kente kazandırdığı TEV Kamile Cephanecioğlu Palyatif Yatılı Bakım Merkezi'ni ziyaret etti.Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Mehmet Akdağ, Antalya'ya hasta ve yakınları için her şeyin en ince detayına kadar düşünüldüğü bir merkez kazandırdığı için Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'e teşekkür etti.Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Sanem Öztürk ile Atatürk Devlet Hastanesi Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Hale Nur Şahin, heyete merkez hakkında bilgi verdi.Öztürk, Büyükşehir Belediyesi olarak Antalya'yı sağlık ve sosyal hizmet alanında dünyanın en ileri şehirlerinden biri yapma hedefinde olduklarını belirtti. Bakım merkezinin Türel'in öncelikli projelerinden biri olduğunu anlatan Öztürk, şu değerlendirmede bulundu:"Antalya'ya 40 odalı 80 yataklı Türkiye'nin en büyüğü bir bakım merkezi kazandırıldı. Geniş ve ferah hasta odaları, modern tıbbı cihazları, yemekhanesi, spor salonu ve kütüphanesiyle burada vatandaşlarımıza yakışan bir hizmet sunuluyor. Evde bakımı zor, kimsesi olmayan, maddi imkansızlık nedeniyle hastasına bakamayan vatandaşların önemli bir ihtiyacı karşılanıyor."Öztürk, Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edildikten sonra bir işbirliği protokolüyle İl Sağlık Müdürlüğüne devredilen Palyatif Bakım Merkezinin, tıbbi ihtiyaç gerektiren evde bakım hastaları için umut olduğunu kaydetti.