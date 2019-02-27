57 Yaşındaki Sosyetik Güzel Çiğdem Kayalı, Genç Eşinden Sonraki Değişimiyle Şaşırttı

57 yaşındaki sosyetik güzel Çiğdem Kayalı kendisinden 25 yaş küçük DJ Uğurcan Kaya ile 2017'de nikâh masasına oturmuştu. Çiğdem Hanım'ın tarzı evliliğin ardından hızla değişti.

ESKİ HALİNDEN ESER KALMADI

Eskiden sosyetik davetlere mini ve dekolte elbiseleri, topuklu ayakkabıları, makyajıyla damga vuran Çiğdem Hanım tayt, bot, tişört ve dövmelerden oluşan asi tarzıyla dikkat çekti.

"EŞİM BENİ BÖYLE SEVİYOR"

Sosyetik güzel tarzıyla ilgili sorulara "Sadelik bana daha iyi geliyor. Uğurcan da beni böyle beğeniyor" diyor.

AŞK HAYATIYLA ÇOK KONUŞULDU

Çiğdem Kayalı oğlu Sinan'ın babası Ercan Akın'dan 1989'da boşanmıştı. Kızı Lal'in babası Mustafa Denizli ile de 14 yıl birlikte yaşadı. Sonraki 3 sevgilisi de hep gençti.