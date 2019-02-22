57 Yıllık Hayali Gerçek Oldu

Yarım asırdır Türkan Şoray'ın fotoğraflarını biriktiren ve hayattaki en büyük arzusunun Şoray'ı görüp, biriktirdiği fotoğrafların olduğu albümü Şoray'a vermek olduğunu belirten Diyarbakırlı Necla Aslan'ı Yeşilçam'ın Sultan'ı evinde ağırladı.

TÜRKAN ŞORAY KAYITSIZ KALAMADI

Haberlere çıkarak Türkan Şoray'a seslenen Necla Aslan'ın çağrısını duyan ve bu çağrıya kayıtsız kalamadığını belirten Şoray "Daha önce haberim olsaydı bu buluşma için bu kadar beklemezdik, çok duygulandırdın, çok mutlu ettin beni Necla'cım çok teşekkürler" dedi.

"GERÇEKTEN BİZ YANYANAYIZ DEĞİL Mİ?"

Diyarbakır'da yaşayan ve hayalinin gerçekleşmesinin mutluluğunu yaşayan Necla Aslan ise duygularını şöyle dile getirdi "57 sene önce bu albümü oluşturmaya başladım, hayalini kurduğum anı yaşıyorum. Daha da mutlu olamam, bir rüyada gibiyim. Bu dileğimin gerçekleşmesini sağlayan herkese ve Sultanım Türkan Şoray'a çok teşekkür ediyorum.. Gerçekten biz yan yanayız değil mi?"

Necla Aslan - Türkan Şoray - Emrah Aslan

UZUN UZUN SOHBET EDİP FOTOĞRAF ÇEKTİRDİLER

Necla Aslan ile uzun uzun sohbet eden Şoray, Aslan ailesiyle de telefonla konuştu. Necla Aslan'ın oğlu Emrah Aslan ise annesinin vasiyetini hayatteyken yerine getirdiğini ve çok mutlu olduğunu belirterek Sultan'la fotoğraf çektirdi, sohbet etti. Türkan Şoray, Necla Aslan ve oğluyla Diyarbakır'da görüşmek üzere ayrıldı.