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570 polisin katılımıyla uyuşturucu operasyonu

Gaziantep'te 570 polisin katılımıyla helikopter destekli uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi.

10.01.2020 19:33 | Son Güncelleme: 10.01.2020 19:35
'te 570 polisin katılımıyla helikopter destekli uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek'in koordinasyonunda narkotik, terör ve asayiş olayları olmak üzere, kentte suç işlenmesinin önlenmesi ve sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik Karşıyaka, 8 Şubat ve Aydıntepe mahallelerinde 12 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
, drone ve dedektör köpeklerin desteğiyle araçların ve şahısların arandığı operasyonda, mahallelerin giriş ve çıkışları da trafik uygulamasıyla kontrol edildi.
Operasyona aralarında özel harekat ekiplerinin de bulunduğu 570 polis katıldı.
570 polisin katılımıyla uyuşturucu operasyonu

Helikopter, Gaziantep, Güncel

Kaynak: AA


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