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572 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması gerçekleştirildi

Kamuya 572 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atama işlemlerinin yapıldığı bildirildi.

20.12.2019 15:46 | Son Güncelleme: 20.12.2019 15:46 572 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması gerçekleştirildi
Kamuya 572 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atama işlemlerinin yapıldığı bildirildi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un Kamu Personeli Danışma Kurulunda duyurduğu, 572 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atamaları gerçekleştirildi.
Bakan Selçuk, vatan için canını ortaya koyan kahramanlar ve ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını belirtti.
Bu kapsamda, 347'si erkek, 225'i kadın olmak üzere 572 şehit yakını, gazi ve gazi yakınına 77 kamu kurum ve kuruluşunda istihdam imkanı verildi.
Atama sonuçları, saat 17.00'de "www.dpb.gov.tr" internet adresinden duyurulacak.

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Kaynak: AA

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