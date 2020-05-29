578 yıllık cami 72 gün sonra cemaatle buluştu

Bilecik'te 1442 yıllık camide 72 gün sonra cuma namazı kılınırken, cami girişinde tüm cemaat dezenfekte edildi.

578 yıllık cami 72 gün sonra cemaatle buluştu
29.05.2020 16:55 | Son Güncelleme: 29.05.2020 16:58
Bilecik'te 1442 yıllık camide 72 gün sonra cuma namazı kılınırken, cami girişinde tüm cemaat dezenfekte edildi.

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri çerçevesinde 16 Mart'ta toplu ibadete kapatılan camiler, bugün kılınan cuma namazıyla birlikte tekrar ibadete açıldı. Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 1542 yılında Kanuni Sultan Süleyman'ın damadı Rüstem Paşa tarafından yaptırılan cami ihtişamıyla günümüze ulaşırken, camide 72 gün sonra cuma namazı kılındı. Osmaneli Belediyesi tarafından cami içi ve dışı dezenfekte edilirken, cuma vakti seccadesini kapan cemaat tarihi camide 72 gün aradan sonra cuma namazı kılmak için akın ettiler. Sosyal mesafe kuralına uygun yerlerini alan cemaat cuma namazını kılarken, uzun bir aradan sonra toplu olarak kılmış oldular. Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin'de cemaat birlikte en arka saffa namaza dururken, tarihi cami 72 gün sonra cemaatle buluştu. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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