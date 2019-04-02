Kaynak: AA

Erzincan'da yasa dışı yollarla yurda giren 58 düzensiz göçmen yakalandı.Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yabancılar Bürosu ekipleri, Erzincan Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yaptıkları kontrolde batı illerine gitmek üzere olan bir grup yabancı uyrukluyla karşılaştı.Ekipler, kimlik kontrolü sonrasında yurda kaçak girdikleri belirlenen 47'si Afganistan ve 11'i Pakistan uyruklu 58 düzensiz göçmeni yakalayarak emniyete götürdü.Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresine teslim edilecek.