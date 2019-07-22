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58 kilo veren Yeşim Ceren Bozoğlu'nun, dekolteli bluzuyla paylaştığı fotoğrafına yorum yağdı

Verdiği kilolarla bambaşka birine dönüşen oyuncu Ceren Bozoğlu, ev halini takipçileriyle paylaştı. Bozoğlu dekolteli bluzu ile dikkat çekti.

22.07.2019 13:33

110 kilodan 52 kiloya düşen 44 yaşındaki oyuncu magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Ev halini esprili bir şekilde takipçileriyle paylaşan Ceren Bozoğlu, giydiği dekolteli bluzla de dikkatleri üzerine çekti.

TAKİPÇİLERİNE ESPRİLİ PAYLAŞIMLAR

Verdiği kilolar sonrasında bambaşka bir görüntüye kavuşan ve yeni haliyle Yüzleşme adlı dizide boy gösteren Yeşim Ceren Bozoğlu, ekran macerası fazla uzun sürmeyen dizi sonrası kendisini bir süre ailesine adadı. Başarılı oyuncu Bozoğlu, zaman zaman yaptığı esprili sosyal medya paylaşımları ile dikkat çekiyor.

DEKOLTELİ KIYAFETİNE YORUM YAĞDI

Bozoğlu, son olarak çamaşır asmadan önce çektiği bir kareyi hesabından paylaştı ve "Ojemi de sürerim, çamaşırlarımı da asarım" başlıklı enstelasyonum..." notunu düştü. Başarılı oyuncu paylaşım sırasında giydiği dekolteli kıyafetine de çok sayıda yorum aldı.

58 kilo veren Yeşim Ceren Bozoğlu'nun, dekolteli bluzuyla paylaştığı fotoğrafına yorum yağdı
Yeşim Ceren Bozoğlu, Magazin

YORUMLAR (9)
DARTH _V12: MİLET AÇ AÇ AÇ
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BJK: açıp bir tarafını gösterince ne oluyor ki. . . dizileri daha mı çok seyredilecek . . . . . ÜNLÜLER ARASINDA ACAYİP BİR YARIŞ VAR . . . . . . . . . KİM DAHA FAZLA AÇACAK DİYE . . . . .
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ALİ AGA: sonu yine aynı kadında kilo alma potansiyeli var
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EYLÜL: benim açtığım tek şey ay sonu gelen kredi kartı ekstrası. . . . . . . .
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SIRRI: Fakir ya la.
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HACİİ GUNDUZ TURAN: Haber Degeri neresinde ? ? ?
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ŞAHİN: BU DÜNYADA İCAT EDİLMİŞ EN ÖNEMLİ ŞEY SİLİKON SANIRIM. . . . . . . . . . . .
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#YORUMCU: Makyajsız fotoğraf çekme bir daha korktum bildiğin
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SİVRİ: yok artık la! Bu kadın çıkınca kanalı değiştiriyordum nasıl olmuş öyle sivas kadar kilo vermiş
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