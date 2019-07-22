58 kilo veren Yeşim Ceren Bozoğlu'nun, dekolteli bluzuyla paylaştığı fotoğrafına yorum yağdı

110 kilodan 52 kiloya düşen 44 yaşındaki oyuncu magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Ev halini esprili bir şekilde takipçileriyle paylaşan Ceren Bozoğlu, giydiği dekolteli bluzla de dikkatleri üzerine çekti.

TAKİPÇİLERİNE ESPRİLİ PAYLAŞIMLAR

Verdiği kilolar sonrasında bambaşka bir görüntüye kavuşan ve yeni haliyle Yüzleşme adlı dizide boy gösteren Yeşim Ceren Bozoğlu, ekran macerası fazla uzun sürmeyen dizi sonrası kendisini bir süre ailesine adadı. Başarılı oyuncu Bozoğlu, zaman zaman yaptığı esprili sosyal medya paylaşımları ile dikkat çekiyor.

DEKOLTELİ KIYAFETİNE YORUM YAĞDI

Bozoğlu, son olarak çamaşır asmadan önce çektiği bir kareyi hesabından paylaştı ve "Ojemi de sürerim, çamaşırlarımı da asarım" başlıklı enstelasyonum..." notunu düştü. Başarılı oyuncu paylaşım sırasında giydiği dekolteli kıyafetine de çok sayıda yorum aldı.