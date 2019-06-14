14.06.2019 08:31
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58 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi

58 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi

Kayseri'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada 58 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı.

Kayseri'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada 58 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yaptığı çalışmada 65 yaşındaki M.G.'nin bağ evinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 58 kök Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Yakalanan M.G. hakkında 2313 sayılı yasadan işlem yapıldı ve işlemlerin ardından serbest bırakıldı. - KAYSERİ
Kaynak: İHA
Kayseri, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 3. Sayfa

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