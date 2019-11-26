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58 yaşındaki adam, eşinin yasak aşkı tarafından ormanlık alanda öldürüldü

Müge Anlı'da kayıp olarak aranan Turgut Özyürek, eşi Necla Özyürek'in 33 yaşındaki yasak aşkı tarafından ormanlık alana götürülüp başına sopayla vurularak öldürüldü.

26.11.2019 10:59 | Son Güncelleme: 26.11.2019 11:21

Müge Anlı'da dosyası araştırılan 58 yaşındaki Turgut Özyürek, 18 Ekim tarihinde kayboldu. Kayıp Turgut Özyürek, eşi Necla Özyürek'le birlikte 'de yaşıyordu. Son dönemde kanser hastalığıyla mücadele verdiği bilinen Turgut Özyürek'in, eşi Necla Özyürek'in yasak aşkı tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

PROGRAMDA ŞÜPHELİ TAVIRLARI DİKKAT ÇEKTİ

Dünki canlı yayına katılan kayıp Turgut Özyürek'in eşi Necla Özyürek'in programda çelişkili ifadeleri dikkat çekmişti. Necla Özyürek programdan sonra apar topar Manisa'ya dönmek istedi. Necla Özyürek'in durumundan şüphelenen Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, otogarda beklediği Necla Özyürek, otobüsten iner inmez gözaltına aldı.

ORMANLIK ALANA GÖTÜRÜP ÖLDÜRDÜ

Necla Özyürek'in, 33 yaşındaki Hayrettin Atasoy'la, eşinin kayıp olduğu sırada birlikte yaşadığı iddia edilmişti. Necla Özyürek'e aşık olan Hayrettin Atasoy, evlenmek için Turgut Özyürek'i ormanlık bir alana götürüp öldürdüğünü itiraf etti.

Daha önce 7 kez evlenen Necla Özyürek'in ardından yasak aşk yaşadığı 33 yaşındaki Hayrettin Atasoy da Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

"EŞİMİ ÖLDÜR YOKSA EVLENEMEYİZ"

Turgut Özyürek'i öldürdüğünü itiraf eden Hayrettin Atasoy ifadesinde Necla Özyürek'in "Ben kocamdan boşanmak istiyorum ama o benden boşanmak istemiyor. Boşanırsam eğer tarlalardan para alamam. Sen bunu öldür yoksa biz birlikte olamayız" dediğini iddia etti.

58 yaşındaki adam, eşinin yasak aşkı tarafından ormanlık alanda öldürüldü

Müge Anlı, Ahmetli, Manisa, 3. Sayfa, Magazin


HABER YORUMLARI (6)
ERRRROOO:kadının beyanı esastır. kadın melektir.
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GERÇEK:Adalet ve asayişin işini tv programı yapıyor ya . Bu ülkede ne kolluk kuvetlerinin neden adalet sisteminin çalışmadığının kanıtı değil midir ?
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.:BİTİN Bİ YETER ARTIK!
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HALK:BUNUN BİLE YASAK AŞKI VARSA BİZİM ARTIK KAFAYA SIKMAMIZ LAZIM
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MHMT:ALLAH ıslah etsin
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KUZEYİN UŞAĞI:HER ŞEYİN BEDELİ VARDIR. . ER VEYA GEÇ BEDEL ÖDENİR. . . IRZ DÜŞMANI. . . . ASACAKSIN. . SONRADA YAKACAKSIN BU CANİLERİ. . . İBRETİ ALEM İÇİN. . . YAZIKLAR OLSUN BİNLERCE KEZ. . . . . YASAK AŞKMIŞ. . . . . . .
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