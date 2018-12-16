58 Yaşındaki Lise Öğrencisinin Hayali Üniversite

16 Aralık 2018 Pazar 11:35



16 Aralık 2018 Pazar 11:35

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde 'öğrenmenin yaşı olmaz' idealiyle yola çıkan Meral Çınar Aytaş, 55 yaşından sonra açıktan lise eğitimine başladı. Evli ve 2 çocuk annesi Aytaş (58) en büyük hedefinin, üniversite kazanarak yabancı dil eğitimi almak olduğunu söyledi. Ailesiyle birlikte yurtdışına taşındığı için ilkokuldan sonra okuma fırsatı bulamayan Meral Çınar Aytaş, Arapça ve Osmanlıca kurslarına katılarak sosyal hayatını renklendirmek istedi. Gelişim kursları, resim kursları gibi faaliyetlerle boş zamanlarını değerlendiren Aytaş, hedefini yükselterek Açık Öğretim sınavlarına kayıt yaptırdı ve ortaokuldan mezun oldu. 55 yaşında Açık Öğretim Lisesi'ne kayıt yaptırdığını ve liseyi bitirmek üzere olduğunu belirten Aytaş'ın sıradaki hedefi üniversiteli olmak. Evli ve 2 çocuk annesi olan Aytaş, en büyük destekçisinin ise eşi Mehmet Ali Aytaş (62) olduğunu söyledi. Eşinin de eğitimci olması sebebiyle ondan aldığı cesaretle eğitim hayatını devam ettirdiğini söyleyen Meral Çınar Aytaş, Ailem yurt dışında yaşıyordu, bu yüzden ben de yurtdışına gitmek zorunda kaldım. Memleketimi özlediğimi hissettim ve geri döndüm. Fırsatları değerlendirmek istedim. Dışarıdan okulu bitirmeme mani bir şey yoktu. Ortaokulu açıktan bitirdim. Sonra liseye devam ettim. Şimdi de lisenin son dönemlerindeyim. Gelişim kurslarına, yağlı boya resim kursu, Osmanlıca, Arapça kursu, diksiyon kursuna katıldım. Böylelikle kendimi geliştirmeyi amaçladım. İnşallah liseyi bitirince üniversite sınavlarına da hazırlanmak istiyorum. Yabancı dil ağırlıklı bir bölüm okumak istiyorum. Yabancı dile karşı ayrı bir merakım var dedi.Yabancı dil bilmemenin özellikle kadınlar açısından büyük bir eksiklik olduğunu düşündüğü için dil ağırlıklı bir bölüm okumaya karar verdiğini söyleyen Aytaş, İnsanlarımız yabancı dil öğrenmeyi sevmiyorlar. Çok kötü bir düşünce. İnsan en az bir yabancı dil öğrenmeli. Yabancı dil bilmediğimiz sürece hep küçük duruma düşeriz. Çalıştığım zaman her şey güzel gidiyor. Matematikte biraz zorlanıyorum. Geçtiğimiz dönem 14 ders seçmiştim. Bu derslerden 2'sinden kaldım, diğerlerini geçtim. Buda beni mutlu etti. Önümüzdeki iki sınavlardan sonra okul bitiyor. Yavaş yavaş üniversite sınavlarına hazırlanmaya başlıyorum ifadelerini kullandı.Eşiyle birlikte eğitim anlamında çeşitli söyleşilere, konferanslara gittiklerini belirten Mehmet Ali Aytaş, Eşimi her yönden destekliyorum. Haziran ayında büyük ihtimalle lise bitecek. Önümüzdeki yıl da üniversite sınavında inşallah başarılı olur. Ben yönlendiriyorum, yardımcı oluyorum, ama daha çok kendisi kitabını alıp çalışıyor diye konuştu. - Bursa