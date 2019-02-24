580 Bin Avroluk Hibe Projede İhale Aşamasına Gelindi

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz yıl Avrupa Birliği destekli"yenilenebilir enerji ve enerji verimliliğine yönelik tedarik projesinde" seçilen 6 büyükşehir belediyesinden biri olmuştu. Bu kapsamda, Ankara'da Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda ilerleme toplantısı düzenlendi. Toplantıya MASKİ'den ihale inceleme komisyonunda yer alan Abone İşleri Daire Başkanlığı Şube Müdürü Ercan Mert ile Elektrik Makine ve Malzeme İkmal Dairesi Başkanlığı görevli personeli Mahmut Tayhan katıldı. Toplantı sonrasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü Yabancı Sermaye Koordinasyon Daire Başkanı Süleyman Mümin Bulut ile istişarelerde bulunuldu. Hem çevreye hem de kurum bütçesine katkı sağlayacak olan projede artık ihale aşamasına gelindi.

Yılda 1 Milyon 200 Bin TL tasarruf sağlanacak

'Belediyeler İçin Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliğine Yönelik Tedarik Projesi' kapsamında kullanılacak olan yeni nesil elektrik motorları ve verimi yüksek motorlar sayesinde MASKİ, yüzde 10 elektrik tasarrufu sağlayacak. 580 bin avroluk hibe projede sayesinde yılda 1 Milyon 200 Bin TL tasarruf edilecek. Yüzde 85'i Avrupa Birliği tarafından karşılanacak olan hibe projenin, yüzde 15'lik maliyeti MASKİ tarafından karşılanacak. Proje kapsamında Manisa merkezdeki içme suyu tesislerinin yanı sıra Akhisar, Alaşehir, Salihli, Soma ve Turgutlu'daki tesislerde 27 adet motopomp günümüz teknolojisine uygun hale getirilecek. Motorların ve pompaların yeni nesil yol vericilerle çalıştırılması sağlanacak.

Hem çevreye hem kurum bütçesine katkı

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Burak Aslay, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın belediyeler için 'Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Pilot Ekipman Alımı Projesi' ihale aşamasına geldiklerini belirterek, "30 Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüklerinin sunduğu projeler arasında sadece 6 Büyükşehir Belediyesinin projesi kabul edilmişti. Kabul edilen projeler arasında da bizim sunduğumuz proje tek parça olarak en büyük hibe desteği alan proje oldu. Avrupa Birliği'nin hibe desteğinden faydalanacağımız bu süreci yakından takip ediyoruz. Projemiz ile Manisa merkez ve 5 ilçemizdeki içme suyu tesislerinde yeni nesil teknolojileri hayata geçireceğiz. Yaptığımız fizibilite çalışmaları sonrasında yılda 1 milyon TL'nin üzerinde bir tasarruf sağlayacağız. Hem çevreye hem de kurum bütçesine yapacağımız katkı ile kazanan Manisalılar olacak" dedi.

Kaynak: Bültenler