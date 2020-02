59'uncu Şehit ve Devlet Büyükleri Emanetleri Sergisi açıldıİSTANBUL, (DHA) - Türkiye 'nin çeşitli yerlerindeki terör olaylarında yaşamını yitiren şehitlerin üniforma, kıyafet ve malzemelerinin yer aldığı 59'uncu Şehit ve Devlet Büyükleri Emanetleri Sergisi açıldı.Şehitlerin üniforma ve malzemelerinin yer aldığı 59'uncu Şehir ve Devlet Büyükleri Emanetleri Sergisi Sultangazi Belediyesi'nde açıldı. Sergide, 8'inci Cumhurbaşkanı Turgut Özal, helikopter kazasında hayatını kaybeden Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, İzmir Adliyesi'nde teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan polis memuru Fethi Sekin ve birçok şehidin ailelerinden alınan kişisel eşyaları bulunuyor.Serginin açılış törenine Sultangazi Kaymakamı Uğur Kalkar, AK Parti Sultangazi İlçe Başkanı Süleyman Yiğitoğlu, şehit yakınları ve gaziler katıldı. Duygu dolu anların yaşandığı sergide, birçok şehit yakını ve gazi gözyaşlarına hakim olamadı.'ŞEHİTLERİMİZİ UNUTTURMAMAK VAZİFEMİZ'Serginin açılış töreninde konuşan Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, "Üzerimize düşen görev şehitlerimizi unutturmamaktır. Rabbim yaşadığımız acıları unutmayı bize nimet olarak vermiş. Ama bir yönüyle de onları unutturmamalıyız. Vatan, millet uğruna canını feda eden kardeşlerimizi her defasında anarak onlara olan vazifemizi hakkıyla yerine getirmek en önemli sorumluluklarımızdan birisidir. Ayrıca bunu gelecek nesillere de aktarmalıyız. Şehit olanların duygu iklimin ne olduğunu gelecek nesillere aktarabilmek de en önemli vazifelerimizden birisidir" dedi.MEHTAP BALTA: 'EŞİN ŞEHİT OLDU' DEDİKLERİNDE DÜNYAM BAŞIMA YIKILDI2015 yılında Mardin Dargeçit'te polis aracına yapılan bombalı saldırıda şehit olan Mehmet Hüseyin Balta'nın eşi Mehtap Balta ise, törende yaptığı konuşmada iki çocuğu olduğunu söyledi. Balta, "Eşim evlendikten sonra polis oldu ve mesleğini severek yapıyordu. Eşim her açıdan muhteşem bir insandı. Mükemmel bir baba ve eşti, onu anlatmaya kelimeler yetmez. Eşimin şehit olduğunu bana bildirmek için geldiklerinde 'Allah'ım ne olur eşin şehit oldu demesinler? diye içimden yalvardım. 'Bir bacağı, kolu kopsun razıyım, bakarım' dedim. Ama ne yazık ki 'eşin şehit oldu' dediler. O an dünyam başıma yıkıldı" diye konuştu."YİNE GÖREVE HAZIRIZ"1974 yılı Kıbrıs Gazisi Hüseyin Onuk da, Kıbrıs Barış Harekatı'na katıldığını söyleyerek, "Bayrakları bayrak yapan üstündeki al kandır, toprak, eğer uğrunda ölen varsa vatandır. Bu toprağın her bir karışı bizim için çok önemlidir. Bu uğurda şehit olan arkadaşlarımızı saygıyla yad ediyoruz. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır. Bize yine bize düşen bir iş olursa, göreve hazırız" ifadelerini kullandı."SEVE SEVE GÖREVE GİDERİZ"1974 yılı Kıbrıs Gazisi Hüsnü Doğan ise, "Allah kimseye böyle bir acı vermesin, biz vatan için her zaman göreve hazırız. Bayrağımız, vatanımız, toprağımız birdir. Yine seve seve göreve gideriz, hazırız" dedi."VATANIMIZA SAHİP ÇIKMAK ZORUNDAYIZ"Sergiyi ziyarete Kıbrıs Gazisi olan babasıyla gelen Metin Yıldız da, sergiyi çok beğendiğini, duygulandığını söyledi. Yıldız, "Vatanımız çok önemli, gidecek başka toprağımız yok, sahip çıkmak zorundayız. Bu insanlar bizim için canlarını verdi. Biz de canımızı vermeye hazırız" ifadelerini kullandı.Açılış törenin ardından şehit yakınlarına plaket verildi. Sergi, 7 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek.