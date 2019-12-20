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59 yaşındaki Suzan Kardeş genç sevgilisiyle görüntülendi

Ünlü şarkıcı Suzan Kardeş, önceki akşam kendisinden 25 yaş küçük olan sevgilisiyle sarmaş dolaş yakalandı

20.12.2019 17:39 | Son Güncelleme: 20.12.2019 17:39 59 yaşındaki Suzan Kardeş genç sevgilisiyle görüntülendi

'tan Abdullahoğlu'nun haberine göre; Suzan Kardeş, son yıllarda artış gösteren genç sevgili akımına uydu. 59 yaşındaki oyuncu, kendisinden 25 yaş küçük olan yeni aşkıyla sarmaş dolaş yakalandı. Bir eğlence mekanında gece boyunca dans eden çiftten Suzan Kardeş, çıkışta eliyle 'Okey' işareti yaparak "Her şey yolunda" mesajı verdi.

Ünlü şarkıcı öte yandan samimi şekilde görüntülendiği sevgilisinin adını da kimseye söylemedi. Suzan Kardeş, gazetecilere "Umarım güzel şeyler yazarsınız" diyerek taksiye binip uzaklaştı.

SUZAN KARDEŞ KİMDİR?

Suzan Kardeş 15 Nisan 1960 yılında Kosova'da dünyaya geldi. Suzan Kardeş, Kosovalı Türk makyaj uzmanı (makyöz), aynı zamanda ses sanatçısı ve oyuncudur.

İş hayatına Hürriyet Gazetesi'nde başlayan Suzan Kardeş, burada çekilen fotoromanlarda rol alan oyunculara makyaj yaparak mesleğinde gelişti. Şan Tiyatrosu'nda saç ve makyaj yapımıyla çalışmayı sürdüren makyöz; birçok tiyatro topluluğu ve film ekibinde makyaj uzmanı ve kuaför olarak yer aldı. 1995 yılından başlayarak Beşiktaş Kültür Merkezi'nin saç ve makyaj çalışmaları görevini yapmaya başladı. Suzan Kardeş, İş Bankası reklamlarında oyuncu Haluk Bilginer'e yaptığı Atatürk makyajı ile de ses getirdi.


Suzan Kardeş, Makyaj, Evren, Sabah, Magazin

Kaynak: Snob Magazin

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