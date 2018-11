11 Kasım 2018 Pazar 10:06



Bu yıl sahillerde yumurtadan çıkan yaklaşık 591 bin yavru deniz kaplumbağası denizle buluştu. Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, her yıl olduğu gibi bu yıl da üniversiteler ve gönüllü kuruluşlarla yaptığı işbirliği ile deniz kaplumbağalarını koruma çalışmalarını sürdürüyor. DKMP Genel Müdürlüğü, Türkiye 'nin taraf olduğu BERN ( Avrupa 'nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarının Korunması) ve BARCELONA ( Akdeniz 'in Kirlenmeye Karşı Korunması) Sözleşmeleri kapsamında deniz kaplumbağalarının (Caretta caretta-iribaş deniz kaplumbağası, Chelonia mydas-yeşil deniz kaplumbağası) korunması amacıyla her yıl binlerce deniz kaplumbağasının denizlere ulaşmasına vesile oluyor. Bu çerçevede deniz kaplumbağalarının yuva yaptığı 21 önemli kumsalın 14'ünde düzenli olarak izleme, koruma ve yuva tespit çalışmaları yürütülüyor. Bu yıl 143.7 kilometrelik sahil şeridinde yapılan incelemelerde 5 bin 379 adet Caretta caretta yuvası ve 3 bin 622 adet Chelonia mydas yuvası olmak üzere 9 bin yuva tespit edildi. Tespit edilen bu yuvalarda yapılan sayımlarda Caretta caretta türünün 376 bin 530 ve Chelonia mydas türünün ise 362 bin 200 yumurta bıraktığı görüldü. Bu yumurtalardan 301 bin 224 adet Caretta caretta yavrusu ve 289 bin 760 adet Chelonia mydas yavrusu olmak üzere toplam 590 bin 984 adet yavru ise sahillerden ayrılıp denizle buluştu.DENİZ KAPLUMBAĞASI SAYISINDA ARTIŞ YAŞANDI Deniz kaplumbağalarının genellikle daha önce yumurtladığı kumsallara tekrar yumurtlamak üzere geri geldiğini vurgulayan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli , "Son yıllarda Bakanlığımızca yürütülen koruma çalışmaları sonucunda deniz kaplumbağalarının sayılarında önemli bir artış oldu. Elbette bu olumlu sürecin yaşanmasında bizlere destek veren gönüllü kuruluşların da etkisi yüksek" dedi. Koruma çalışmalarının bundan sonra da büyük bir itina ile devam edeceğinin altını çizen Bakan Pakdemirli, "Ayrıca İstanbul , Muğla-Dalyan, Mersin- Davultepe Çanakkale ve Hatay 'daki merkezlerde yaralı deniz kaplumbağalarının bakım, tedavi ve rehabilitasyonlarını yapıyoruz. Yaralı kaplumbağaları tedavilerinin ardından ise yeniden doğal yaşam alanlarına bırakıyoruz" ifadelerini kullandı.(İHA)