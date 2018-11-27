5g Destekli Samsung Galaxy S10, 12 Gb Ram ve 1 Tb Depolama Alanı ile Gelebilir

Teknoloji devi Samsung yeni amiral gemisi Galaxy S10'u 2019'un ilk aylarında tanıtmaya hazırlanıyor. Cihaz hakkında birçok sızıntı haber ve detaylar ortaya çıktı ancak yeni bir habere göre Galaxy S10'un 5G destekli modelinin yüksek konfigürasyonla geleceği yönünde.

Güvenilir haberleriyle bilinen uzak doğulu IT Home'un, şirket içinden aldığı bilgilere göre Samsung Galaxy S10'un 5G destekli en üst versiyonu 12 GB RAM ve 1 TB depolama alanı ile kutudan çıkacak. 6.7 inçlik büyük bir ekranla gelmesi beklenen bu versiyonun SM-G75FC model numarasına sahip olduğu belirtiliyor.

2019'un başlarında tanıtılacakÖnceki raporlar Galaxy S10'un dört arka kamera ile donatılacağını ortaya koymuştu. Telefonun ön yüzünde ise selfie kamerası ile birlikte 3D algılama özelliğinin de olması bekleniyor. Ayrıca en üst model olarak adlandırılan bu cihazın seramik arka panele sahip olacağı da sızan bilger arasında.