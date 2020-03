5G'li Nokia 8.3 ile 4 Yeni Nokia Telefon Tanıtıldı, İşte Özellikleri

HMD Global, üç yeni Nokia akıllı telefonun yanı sıra Originals ailesinin yeni bir üyesini tanıttı. Şirketin ilk 5G akıllı telefonu Nokia 8.3, Nokia 5.3 ve Nokia 1.3 ile birlikte Originals ailesinin yeni üyesi Nokia 5310 tanıtıldı. Yeni Nokia telefonların özellikleri haberimizde.Nokia 8.3 5G ÖzellikleriDünyanın ilk küresel ve geleceğe hazır 5G Nokia akıllı telefonu olan Nokia 8.3, tüm dünyada operatörlerin kullanıma sunmaya başladıkları bağımsız ve bağımsız olmayan 5G kombinasyonlarının yanı sıra sürekli değişen 5G ağ dağıtımlarını destekliyor. Qualcomm 5G RF Ön Uç modülünü kullanan ilk akıllı telefon olan Nokia 8.3 5G, 40'dan fazla farklı RF bileşenini tek bir modülde bir arada sunuyor ve bu da cihazı küresel bir cihaz yapmakla kalmıyor, aynı zamanda geleceğe ve 5G'deki bir sonraki adıma hazır bir cihaz haline getiriyor. Telefon, ZEISS lenslere sahip güçlü PureView dörtlü kamera ile birlikte geliyor. ZEISS Cinema çekim ve düzenleme uygulamasını ilk kez sahneye çıkaran ve çok düşük ışıkta bile video çekimi yapma imkanının yanı sıra OZO ses özelliğini de sunan telefonla kullanıcılar nerede olurlarsa olsunlar inanılmaz yüksek hızlarda veri akışı ve oyun deneyiminin keyfini çıkaracak. Telefon, gökyüzünden ilham alan Kutup Gecesi rengi ile satışa sunulacak.Qualcomm Yönetim Kurulu Başkanı Cristiano Amon şunları söyledi: "Qualcomm Snapdragon 765G Modüler Platformuyla ticari olarak lanse edilen ilk cihazlardan biri olan yeni 5G cihazlarında HMD Global'e destek vermekten gurur duyuyoruz. Bu platformu 5G deneyimlerinin herkese ulaştırılmasına yardımcı olmak ve müşterilerimize pazara sunma süresi anlamında avantajlar sağlamak için geliştirdik. Bu platform, 5G ile entegre edilmiş dünyanın ilk duyurulan mobil platformu olmasının yanı sıra gelişmiş RF modülü ile gerçek küresel 5G çözümü sunuyor. Bu modüler yaklaşımı kullanan Nokia 5G cihazlar, ince bir tasarım ile tüm gün pil ömrü desteğini bir araya getiren mükemmel cihazlar olacak. Geleceğe baktığımızda, 5G teknolojisi ile yapılabilecekler gerçekten sınırsız… Dolayısıyla, Qualcomm ile HMD'nin 5G çağında birlikte başarabileceklerini düşünmek bizi heyecanlandırıyor."Nokia 5.3 ÖzellikleriNokia 5.3, dörtlü kamera, en yeni Snapdragon 665 işlemci ve iki günlük pil ömrü sunuyor. Yapay Zekadan güç alan dörtlü kamera, nerede olursanız olun mükemmel fotoğrafı yakalamanızı sağlıyor; gece modu sayesinde ışığın yetersiz olduğu durumlarda bile. Geniş açılı ve makro lensler yakın çekim, geniş çekim ve manzara çekimleri yapmanıza yardımcı oluyor. 6.55 inç ekrana sahip olan telefon, dayanıklı ama çarpıcı bir İskandinav tasarıma sahip. Android 10 işletim sistemi üzerinde çalışan telefonda Google Asistan'a hızlı erişim için özel bir tuş bulunuyor.Nokia 1.3 ÖzellikleriNokia 1.3, modern teknolojiyi ve tamamen yeni Android 10 Go Edition işletim sistemini daha önce hiç olmadığı kadar ulaşılabilir bir fiyata sunuyor. Bir akıllı telefona ilk kez Camera Go uygulamasını, düşük ışık Yapay Zeka görüntü füzyon teknolojisini, Gallery Go uygulamasını ve parlak HD+ uçtan uca ekranı getiren Nokia 1.3, hem iç hem de dış mekanda detayları görmenizi sağlıyor. Androi 10 Go Edition ile sunulan ilk akıllı telefon olan Nokia 1.3, daha yüksek hız, daha fazla güvenlik ve eğlenceli milyonlarca uygulamadan yararlanıyor. Cihazın Android 11 Go Edition'a güncellemesi alacağı da belirtildi.Nokia 5310 ÖzellikleriNokia 5310, orijinal Nokia 5310 Xpress Music'in yeniden tasarlanmış hali. MP3 çalar ve FM radyo ile birlikte geliyor. Ayrıca ön yüzde en sevdiğiniz şarkıların hareket halinde yanınızda olmasını sağlayan iki güçlü hoparlör yer alıyor. Nokia 5310 klasik tasarıma, çekici ve yepyeni bir boyut getirerek buna bir de günlerce bağlantıda kalmanızı sağlayan dayanıklı bir pil ekliyor.HMD Global'in Üst Düzey Ürün Yetkilisi Juho Sarvikas, şu açıklamada bulundu: "Benzersiz cihazlar sunmak için iş ortaklarımızla birlikte çalışmaktan gurur duyuyoruz. İşte bu nedenle, bu lansmanla birlikte bazı ilkleri duyurmak bize büyük heyecan veriyor. Qualcomm Snapdragon 765G modüler platformunun yardımıyla, maliyet, kullanılabilirlik ve geleceğe hazır tasarlanan dünyanın ilk gerçek küresel 5G Nokia akıllı telefonunu yarattık. Qualcomm 5G çözümü sadece 40'tan fazla farklı RF bileşeninin tek bir modülde bir arada sunmakla kalmadı, aynı zamanda Nokia 8.3 5G modelinin 600 hmz'den 3,8 GHz'e kadar en çok sayıda 5G Yeni Radyo bandına sahip olmasını da sağladı ve bu da cihazın gerçekten küresel ve geleceğe hazır bir cihaz olduğu anlamına geliyor. Google ile birlikte, etkileyici düzeyde erişilebilir bir Android (Go edition) Nokia 1.3'ü sunmayı başardık ve Camera Go ile birlikte sunulan ve Android 10'u (Go edition) kullanan ilk akıllı telefonu ortaya çıkardık. Yeni Nokia 5.3 dörtlü kamera ve Qualcomm Snapdragon 665 gibi güçlü özellikleri alıyor ve bunları daha da geniş bir hayran kitlesinin kullanımına sunuyor. ve elbette inanılmaz popüler Originals ailemizi de göz ardı edemeyiz. İşte bu nedenle Nokia 5310'i geri getiriyoruz; bir daha asla duraksamamanız için."

Kaynak: Tamindir