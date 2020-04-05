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5G Teknolojisi COVID-19'a Yol Açıyor İddiası Dünyayı Karıştırdı

Yeni Koronavirüs ve 5G geniş bant teknolojisini birbirine bağlayan temelsiz bir sosyal medya iddiası dünya gündemini ele geçirdi.

05.04.2020 10:51 | Son Güncelleme: 05.04.2020 10:51
5G Teknolojisi COVID-19'a Yol Açıyor İddiası Dünyayı Karıştırdı
Yeni Koronavirüs ve 5G geniş bant teknolojisini birbirine bağlayan temelsiz bir sosyal medya iddiası dünya gündemini ele geçirdi. Hatta İngiltere bazı vatandaşların 5G teknolojisi yüzünden cep telefonu direklerine saldırdığı öğrenildi.

The Guardian tarafından yazılan habere göre Birmingham kentinde 70 metrelik bir cep telefonu direğinin alev içinde kaldığı ve sahte söylentilere inandığı iddia edilen kişilerin tarafından yapıldığı bildirildi.

Şebeke operatörü EE, "İnsanların birbirleriyle bağlantıda kalmak için her zamankinden daha fazla ihtiyaç duydukları bir zamanda mobil bağlantıyı kasıtlı olarak ortadan kaldırmak zararlı ve tehlikeli olabilir" ifadelerine yer verdi.

Ayrıca başka bir yangının Liverpool yakınlarındaki 5G telefon kulesinde çıktığı aktarıldı. Yangının nedeni net değil ancak saatler öncesinde Liverpool Belediye Başkanı 5G'nin koronavirüsle bir ilgisinin olmadığını ve bu tuhaf sosyal medya iddialarının tuhaf olduğunu söylemişti.

5G Komplocuları Çalışanlara da Saldırıyor

Tüm bunların dışında İngiltere'deki bazı telekomünikasyon mühendislerinin sahte teoriye inanan kişiler tarafından sözlü taciz ve şiddet tehditleriyle karşı karşıya oldukları bildiriliyor. Kimliği belirsiz bir kadın sokakta kablo döşeyen iki işçiye yaklaştı ve ailesini öldürdükleri için onları suçladı.

Kaynak: Tamindir



Etiketler: Koronavirüs, İngiltere, Teknoloji
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Haberler ›› Teknoloji ››5G Teknolojisi COVID-19'a Yol Açıyor İddiası Dünyayı Karıştırdı - Haberler

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