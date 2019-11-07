6-0'lık maç sonrası Roberto Carlos'tan Falcao sözleri: Büyük bir golcü

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Roberto Carlos, Real Madrid- Galatasaray maçı sonrası Kolombiyalı golcü Radamel Falcao ile ilgili konuştu. Milliyet'te yer alan habere göre efsane isim, "Sakat olduğunu duydum. Sahaya döndüğünde çok önemli işler yapar. Büyük bir golcü ve Galatasaray'ın ona ihtiyacı var" değerlendirmesinde bulundu.

"FENERBAHÇE'YE HOCA OLARAK DÖNMEK İSTİYORUM"

Fenerbahçe'nin bu sezon kadrosuna kattığı vatandaşı Gustavo için, "Gustavo çok önemli bir oyuncu. Sadece fark yaratmaz liderlik yapar. Lider bir oyuncu" yorumunu yapan Carlos, "Bu sene bambaşka bir Fenerbahçe var. Volkan ile bazen görüşüyorum. Fenerbahçe'ye bir gün dönmek istiyorum. Bu elbette hoca olarak olacak" diyerek sözlerini noktaladı.