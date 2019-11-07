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6-0'lık maç sonrası Roberto Carlos'tan Falcao sözleri: Büyük bir golcü

Real Madrid-Galatasaray maçı sonrası konuşan Roberto Carlos, "Falcao'nun sakat olduğunu duydum. Büyük bir golcü ve Galatasaray'ın ona ihtiyacı var." dedi.

07.11.2019 19:30 | Son Güncelleme: 07.11.2019 19:49

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Roberto Carlos, Real Madrid- Galatasaray maçı sonrası Kolombiyalı golcü Radamel Falcao ile ilgili konuştu. Milliyet'te yer alan habere göre efsane isim, "Sakat olduğunu duydum. Sahaya döndüğünde çok önemli işler yapar. Büyük bir golcü ve Galatasaray'ın ona ihtiyacı var" değerlendirmesinde bulundu.

"FENERBAHÇE'YE HOCA OLARAK DÖNMEK İSTİYORUM"

Fenerbahçe'nin bu sezon kadrosuna kattığı vatandaşı Gustavo için, "Gustavo çok önemli bir oyuncu. Sadece fark yaratmaz liderlik yapar. Lider bir oyuncu" yorumunu yapan Carlos, "Bu sene bambaşka bir Fenerbahçe var. Volkan ile bazen görüşüyorum. Fenerbahçe'ye bir gün dönmek istiyorum. Bu elbette hoca olarak olacak" diyerek sözlerini noktaladı.

6-0'lık maç sonrası Roberto Carlos'tan Falcao sözleri: Büyük bir golcü

Roberto Carlos, Real Madrid, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor


YORUMLAR (4)
FENERLİBAHÇELİ34: Ne güzel yıllardı, Anelka, R. Carlos, Alex, Drogba Hagi, Gomez Jardel gibi ''gerçek'' dünya yıldızlarını seyredebiliyorduk. Ama artık harç bitti yapı paydos.
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TURKIYEM: COKOMEL SALCAOOOOO
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ZİYAA: Eskidendi. . . Eskiden. . . Carlos!
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HARUN: Kimse golcülüğünü tartışmıyor zaten
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