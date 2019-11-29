Haberler » Güncel » 6,4 büyüklüğündeki depremle sarsılan Arnavutluk'ta ölü sayısı 45'e yükseldi - Haber

6,4 büyüklüğündeki depremle sarsılan Arnavutluk'ta ölü sayısı 45'e yükseldi

Merkez üssü başkent Tiran'ın 34 kilometre kuzeybatısı olan depremde yaşamını yitirenlerin sayısı 45'e yükseldi. Yaralarını sarmaya çalışan ülkede bir yandan da arama kurtarma çalışmaları sürdürülüyor.

29.11.2019 10:04 | Son Güncelleme: 29.11.2019 10:096,4 büyüklüğündeki depremle sarsılan Arnavutluk'ta ölü sayısı 45'e yükseldi

'ta meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki depremden sonra yaralar sarılmaya devam ediliyor. Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği ülkede, depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 45'e yükseldiği bilgisi paylaşıldı. Merkez üssü başkent 'ın 34 kilometre kuzeybatısı olan depremde ölenlerin yanı sıra, 700'den fazla kişinin de yaralandığı açıklandı. Yıkıcı depremin ardından 250'den fazla artçı sarsıntı meydana geldi.

Arnavutluk'ta 26 Kasım'da meydana gelen ve merkez üssü Dıraç şehrine 15 kilometre mesafede bulunan 6,3 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 45'e yükseldi. Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, depremde ölenlerin sayısının 45'e çıktığı bildirildi.

YARALI SAYISI 700'DEN FAZLA

Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığı ise yaralı sayısının 790 olduğunu açıkladı.

Dıraç'ın Thumane ilçesinde arama kurtarma çalışmalarının sonlandığı belirtilirken, Dıraç'ın diğer bölgelerinde başta Türkiye olmak üzere farklı ülkelerden gelen ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

ARTÇILARIN YANI SIRA İKİ DEPREM DAHA MEYDANA GELDİ

Bölgede, küçük artçı sarsıntıların yanı sıra dün 5,6 ve bugün 5,1 büyüklüğünde iki deprem daha meydana geldi.

Öte yandan Bakanlar Kurulu kararıyla, deprem nedeniyle başkent Tiran ve Dıraç'ta 30 günü geçmeyecek süreyle doğal afet durumu ilan edildi.


Arnavutluk, Tiran, Dünya, Güncel

Son Dakika Güncel Haberleri
10:29 Bursa budo'da sefer iptalleri
10:25 ETÜ Projelerini başkente taşıdı
10:25 ETÜ'den Beygu'ya vefa
10:25 Kapadokya'nın genç şefleri GastroAntalya'dan madalyalarla döndü
10:24 Üniversite-sanayi işbirliğine 'Uludağ' imzası
10:20 Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
10:12 Devlet Bahçeli'den Bülent Arınç'a: Ağzını kapatsa iyi olacak
10:09 Eski eşi tarafından öldürülen Ayşe Tuba Arslan 23 kez suç duyurusunda bulunmuş
10:08 Kars'ta zincirleme trafik kazası: 20 yaralı
10:02 Son Dakika: Ekim'de dış ticaret açığı 1 milyar 808 milyon dolara yükseldi
09:56 AP, İstanbul Sözleşmesi'ni 91 'hayır' oyuna karşılık 500 'evet' oyu ile onayladı
07:41 Türk bayrağını öpüp alnına koyan yaşlı kadın duygulandırdı
19:46 215 bin liraya aldığı sıfır araba boyalı çıktı!
17:03 7,5 milyonluk arabayla test sürüşü yapan Acun Ilıcalı, muhabirleri uyardı: Yeni arabam diye yazmayın
29.11.2019 10:31:27