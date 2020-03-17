6,5 litre sahte alkol ele geçirildi
Afyonkarahisar'da emniyet ekipleri tarafından kaçakçılara yönelik yapılan operasyonla 6,5 litre sahte alkol ele geçirildi.
17.03.2020 14:15 | Son Güncelleme: 17.03.2020 14:15
Afyonkarahisar'da emniyet ekipleri tarafından kaçakçılara yönelik yapılan operasyonla 6,5 litre sahte alkol ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kent merkezi ve ilçelerde kaçak ve sahte alkol satışına yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucu, Sandıklı ilçesinde bir iş yerinde kaçak ve sahte alkol ürünlerinin olduğu ve satışının yapıldığının tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda; 6,5 litre sahte alkol, 1 adet 50 Cl kaçak viski, 1 adet anason özü, 58 adet alkol üretimi ve satış arzında kullanılan şişe ele geçirildi. Olayda, 1 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR
İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince kent merkezi ve ilçelerde kaçak ve sahte alkol satışına yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucu, Sandıklı ilçesinde bir iş yerinde kaçak ve sahte alkol ürünlerinin olduğu ve satışının yapıldığının tespit edilmesi üzerine operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda; 6,5 litre sahte alkol, 1 adet 50 Cl kaçak viski, 1 adet anason özü, 58 adet alkol üretimi ve satış arzında kullanılan şişe ele geçirildi. Olayda, 1 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İHA
Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Afyon, 3. Sayfa
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