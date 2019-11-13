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6,5 yaşındaki Mustafa Kemal, annesinin cenaze namazında saf tuttu

BURDUR'un Bucak ilçesinde hastane nöbetinin ardından Antalya'ya dönerken, geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden hemşire Özlem Süzer, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

13.11.2019 14:12 | Son Güncelleme: 13.11.2019 14:126,5 yaşındaki Mustafa Kemal, annesinin cenaze namazında saf tuttu

BURDUR'un ilçesinde hastane nöbetinin ardından 'ya dönerken, geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybeden hemşire Özlem Süzer, gözyaşlarıyla toprağa verildi. Mustafa Kemal Süzer (6,5) annesinin cenaze namazında saf tuttu.

Bucak Devlet Hastanesi'nde hemşire olarak görev yapan Özlem Süzer, dün sabah nöbet bitiminde, 07 D 9532 plakalı otomobiliyle Antalya'ya doğru yola çıktı. Antalya- Burdur yolunun Çubukbeli mevkisinde, saat 09.30 sıralarında, Süzer'in kontrolünden çıkıp, taklalar atan otomobili, yol kenarına savruldu. Kazayı görenlerin vermesiyle olay yerine gelen sağlık görevlilerinin ambulansla hastaneye götürdüğü Süzer, yolda yaşamını yitirdi.

'ANNEN BUNUN İÇİNDE YATIYOR'

Özlem Süzer için bugün öğle vakti Antalya Uncalı Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı. Cenazeye Antalya Eğitim Araştırma ve Devlet Hastanesi'nde memur olarak çalışan, Özlem Süzer'in eşi Murat Süzer, oğlu Mustafa Kemal, mesai arkadaşları ve yakınları katıldı. Cenazede gözyaşı döken Murat Süzer, tabutu gösterdiği oğluna, "Annen bunun içinde yatıyor" dedi. Mustafa Kemal de annesi için kılınan cenaze namazında, babasıyla en ön safta yer alıp, yanındakilere bakarak, namaz kıldı. Murat Süzer de elini tuttuğu oğlunu teskin etti.

MESAİ ARKADAŞLARININ GÖZYAŞLARI

Özlem Süzer'in cenazeye katılan mesai arkadaşları ise gözyaşı döktü. Bucak Devlet Hastanesi ve öncesinde çalıştığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki Süzer'in arkadaşları, meslektaşlarını son yolculuğa uğurladı. Özlem Süzer, kılınan namazın ardından götürüldüğü Duacı'daki mezarlıkta toprağa verildi.

Daha önce Antalya'da görev yapan Özlem Süzer'in, yakın zamanda Bucak Devlet Hastanesi'ne tayin olduğu kaydedildi.



Antalya, Bucak, Güncel

Kaynak: DHA

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