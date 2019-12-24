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6,5 yıl sonra final kaybetti

Beş Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, üç Premier League şampiyonluğu, iki La Liga şampiyonluğu, bir Serie A şampiyonluğu, Euro 2016 şampiyonluğu, Süper Kupa’lar, yerel kupalar.

24.12.2019 08:13 | Son Güncelleme: 24.12.2019 08:13 6,5 yıl sonra final kaybetti
Beş Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, üç Premier League şampiyonluğu, iki La Liga şampiyonluğu, bir Serie A şampiyonluğu, Euro 2016 şampiyonluğu, Süper Kupa’lar, yerel kupalar... Cristiano Ronaldo, tarihin bireysel olarak en başarılı futbolcularından biri olmasının yanı sıra kupa kazanma konusunda da futbol tarihinin en iyilerinden biri. Üstelik çıktığı finallerden kupayla ayrılmakta pek sıkıntı yaşamıyor.

Ancak dün akşam Juventus ile Lazio arasında, Suudi Arabistan’da oynanan İtalya Süper Kupa maçında kazanan tarafın Ronaldo’nun takımı Juventus değil, son İtalya Kupası şampiyonu Lazio olması; Ronaldo’nun finallerde kazanma alışkanlığını sekteye uğrattı. Ronaldo, dünkü maçtan önce ona kupa getirecek bir maçta en son 2013 yılının mayıs ayında mağlup olmuştu.

Cristiano Ronaldo, son olarak finallerde Mayıs 2013’te, o zamanki takımı Real Madrid’in İspanya Kral Kupası finalinde Atletico Madrid’e 2-1 yenilmesiyle mağlup olan tarafta yer almıştı. CR7, o günden düne kadar çıktığı 12 finalde de kazanan takımın bir parçasıydı.

Ronaldo’nun kazandığı finaller ve o finallerdeki gol&asist performanslarını aşağıdaki tabloda görebiliriz.





Yıl
Takımı
Organizasyon
Finaldeki rakip
Skor
Gol
Asist


2014
Real Madrid
Şampiyonlar Ligi
Atletico Madrid
4-1
1
1


2014
Real Madrid
Avrupa Süper Kupa
Sevilla
2-0
2
-


2014
Real Madrid
FIFA Kulüpler Dünya Kupası
San Lorenzo
20
-
-


2016
Real Madrid
Şampiyonlar Ligi
Atletico Madrid
1-1 (Normal süre ve uzatmalar)
-
-


2016
Portekiz
Avupa Şampiyonası
Fransa
1-0
-
-


2016
Real Madrid
FIFA Kulüpler Dünya Kupası
Kashima Antlers
4-2
3
-


2017
Real Madrid
Şampiyonlar Ligi
Juventus
4-1
2
-


2017
Real Madrid
Avrupa Süper Kupa

Manchester United

2-1
-
-


2017
Real Madrid
FIFA Kulüpler Dünya Kupası
Gremio
1-0
1
-


2018
Real Madrid
Şampiyonlar Ligi

Liverpool

3-1
-
-


2018
Juventus
İtalya Süper Kupa
Milan
1-0
-
-


2019
Portekiz
Uluslar Ligi
Portekiz
1-0
-
-




Cristiano Ronaldo, Real Madrid, Süper Kupa, Spor

Kaynak: EuroSport.com

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