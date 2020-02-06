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6.8'lik depremden sonra Malatya'da dev yarıklar oluştu

ELAZIĞ Sivrice merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremin şiddetli hissedildiği Malatya'nın Pütürge ilçesinde, derin yarıklar oluştu.

06.02.2020 17:33 | Son Güncelleme: 06.02.2020 17:336.8'lik depremden sonra Malatya'da dev yarıklar oluştu

ELAZIĞ merkezli 6.8 büyüklüğündeki depremin şiddetli hissedildiği 'nın ilçesinde, derin yarıklar oluştu.

Sivrice'de 24 Ocak saat 20.55'te 6.8 büyüklüğünde meydana gelen deprem, birçok kentte hissedilirken, Malatya'da da can ve mal kaybına yol açtı. Depremin şiddteli hissedildiği Malatya'nın Pütürge ilçesine bağlı Ormaniçi Mahallesi'ndeki tarım arazisinde deprem nedeniyle derin yarıklar oluştuğu görüldü. 1 ve 2 metre aralıklı yarıklar, yaklaşık 5 kilometrelik alanda bulunuyor.



Pütürge, Malatya, Sivrice, Elazığ, Güncel

Kaynak: DHA

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