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6 adet "Kaplan STA" Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi

Savunma Sanayii Başkanlığı, Silah Taşıyıcı Araçlar (STA) Projesi kapsamında 6 adet "Kaplan STA"nın Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildiğini açıkladı.

23.03.2020 11:29 | Son Güncelleme: 23.03.2020 11:29
6 adet
Savunma Sanayii Başkanlığı, Silah Taşıyıcı Araçlar (STA) Projesi kapsamında 6 adet "Kaplan STA"nın Kara Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildiğini açıkladı.

Savunma Sanayis Başkanlığı, resmi Twitter hesabından STA Projesi kapsamında yapılan teslimatlara ilişkin paylaşımda bulundu. Paylaşımda, "Silah Taşıyıcı Araçlar-STA Projesi'nde ilk araçların tesliminin ardından seri üretim dönemindeki

teslimatlara da başlandı. 6 adet 'Kaplan STA' KKK'ya teslim edildi" denildi.

Paylaşımda proje kapsamında FNSS Savunma tarafından toplam 260 adet Kaplan ve Pars üretileceği kaydedildi. Paylaşımda, STA'lara ilişkin görüntülere de yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler : Twitter, Güncel

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