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6 Ağustos Salı DHA Spor Gündemi

Ankaragücü'nde yeniden başkanlığa seçilen Mehmet Yiğiner, DHA'ya konuştu"10 gün içerisinde hocaya karar vereceğiz""Store'dan alışveriş yapıp, kombine alsınlar""30-35 Milyon TL civarından kaynak gerekli""Mühim olan Şampiyonlar Ligi'nin hayalini kurabilmek""Orgill takımda kalacak""Whatsapp...

06.08.2019 09:21 6 Ağustos Salı DHA Spor Gündemi

Ankaragücü'nde yeniden başkanlığa seçilen Mehmet Yiğiner, DHA'ya konuştu
"10 gün içerisinde hocaya karar vereceğiz"
"Store'dan alışveriş yapıp, kombine alsınlar"
"30-35 Milyon TL civarından kaynak gerekli"
"Mühim olan Şampiyonlar Ligi'nin hayalini kurabilmek"
"Orgill takımda kalacak"
"Whatsapp üzerinden oyuncu öneriyorlar"

MEDIPOL BAŞAKŞEHİR - OLYMPİAKOS MAÇINA DOĞRU
18.00 Başakşehir Teknik Direktör Okan Buruk ve bir futbolcu basın toplantısı düzenleyecek.
19.30 Temsilcimiz son çalışmasını idman sahasında gerçekleştirecek.
18.30 Olympiakos Teknik Direktörü Pedro Martins ve bir oyuncusu basın toplantısında konuşacak.
19.00 Yunan ekibi hazırlıklarını statta yapacağı idmanla tamamlayacak.

GALATASARAY
11.00 Sarı-kırmızılılar, Akhisarspor karşılaşması öncesindeki son antrenmanını gerçekleştirecek.

TFF SÜPER KUPA'YA DOĞRU
16.00 Galatasaray Ankara'ya gidecek.
17.00 Sarı-kırmızılıların havalimanında karşılanışı.
18.00 Galatasaray ile Akhisarspor'un teknik direktör ve kaptanları Süper Kupa karşılaşması öncesinde ortak basın toplantısı düzenleyecek.

BEŞİKTAŞ
Takım izinli
17.40 Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı İspanyol futbolcu Victor Ruiz, İstanbul'a gelecek.

FENERBAHÇE
Sarı-lacivertli takım yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.

BASKETBOL
11.00 Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile TOTAL Oil Türkiye arasında ana sponsorluk anlaşması imzalanacak.
20.00 FIBA 2019 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında çalışmalarına devam eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, Tunus ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

UEFA
Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde 3'üncü Eleme Turu ilk maçları oynanacak.

HAZIRLIK MAÇLARI
18: 30 Göztepe- El Jadida



Ankaragücü, Whatsapp, DHA, Spor

Kaynak: DHA

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