6 Ağustos Salı DHA Spor Gündemi

Ankaragücü'nde yeniden başkanlığa seçilen Mehmet Yiğiner, DHA'ya konuştu

"10 gün içerisinde hocaya karar vereceğiz"

"Store'dan alışveriş yapıp, kombine alsınlar"

"30-35 Milyon TL civarından kaynak gerekli"

"Mühim olan Şampiyonlar Ligi'nin hayalini kurabilmek"

"Orgill takımda kalacak"

"Whatsapp üzerinden oyuncu öneriyorlar"

MEDIPOL BAŞAKŞEHİR - OLYMPİAKOS MAÇINA DOĞRU

18.00 Başakşehir Teknik Direktör Okan Buruk ve bir futbolcu basın toplantısı düzenleyecek.

19.30 Temsilcimiz son çalışmasını idman sahasında gerçekleştirecek.

18.30 Olympiakos Teknik Direktörü Pedro Martins ve bir oyuncusu basın toplantısında konuşacak.

19.00 Yunan ekibi hazırlıklarını statta yapacağı idmanla tamamlayacak.

GALATASARAY

11.00 Sarı-kırmızılılar, Akhisarspor karşılaşması öncesindeki son antrenmanını gerçekleştirecek.

TFF SÜPER KUPA'YA DOĞRU

16.00 Galatasaray Ankara'ya gidecek.

17.00 Sarı-kırmızılıların havalimanında karşılanışı.

18.00 Galatasaray ile Akhisarspor'un teknik direktör ve kaptanları Süper Kupa karşılaşması öncesinde ortak basın toplantısı düzenleyecek.

BEŞİKTAŞ

Takım izinli

17.40 Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı İspanyol futbolcu Victor Ruiz, İstanbul'a gelecek.

FENERBAHÇE

Sarı-lacivertli takım yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.

BASKETBOL

11.00 Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile TOTAL Oil Türkiye arasında ana sponsorluk anlaşması imzalanacak.

20.00 FIBA 2019 Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında çalışmalarına devam eden A Milli Erkek Basketbol Takımı, Tunus ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

UEFA

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde 3'üncü Eleme Turu ilk maçları oynanacak.

HAZIRLIK MAÇLARI

18: 30 Göztepe- El Jadida