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6 ALMAN VATANDAŞI TERÖRİST SINIRDIŞI EDİLDİ

DHATürkiye'deki geri gönderme merkezinde işlemleri tamamlanan Alman vatandaşı 6 Yabancı Terörist Savaşçı (YTS) uçakla Berlin'e gönderildi.

14.11.2019 16:18 | Son Güncelleme: 14.11.2019 16:186 ALMAN VATANDAŞI TERÖRİST SINIRDIŞI EDİLDİ

DHA

Türkiye'deki geri gönderme merkezinde işlemleri tamamlanan Alman vatandaşı 6 Yabancı Terörist Savaşçı (YTS) uçakla 'e gönderildi.

Öğle saatlerinde işlemleri tamamlanan 4'ü kadın 6 kişi, Göç İdaresi'ne ait bir araçla ve jandarma eşliğinde İstanbul Havalimanı'na getirildiler. Burada bir süre bekletilen 6 kişi, saat 16.15'te Berlin'e hareket eden uçağa bindirildiler.  Uçak daha sonra İstanbul Havalimanı'ndan hareket etti.

Görüntü Dökümü

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-Uçaktan görüntüler

-Uçağın altındaki minibüs

-YTS'lerin araçtan indirilmesi

-Jandarma nezaretinde YTS'lerin uçağa bindirilmesi

-Genel ve detay görüntüler



Berlin, Güncel

Kaynak: DHA

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