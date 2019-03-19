6.altın Safran Kurumlararası Futbol Turnuvası Başladı

Kaynak: İHA

Altın Safran Kurumlararası Futbol Turnuvası Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer'in başlama vuruşuyla başladı.Ticaret ve Sanayi Odası - Müftülük ve Kaymakamlık- Jandarma arasında oynanan müsabakalar ile start alan turnuvaya 18 takım katıldı.Açılışa Ürkmezer'in yanı sıra Cumhuriyet Baş Savcısı Ali Kutalmış Memiş, İlçe Emniyet Müdürü Osman Gül, PTT Merkez Müdürü Mustafa Kemal Benlioğlu, Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş ve Milli Eğitim Şube Müdürü Ayhan Özeken katıldı.Protokol üyeleri maçları tribünden izlerken, Safranbolu'da spor organizasyonlarına ve turnuvaya olan ilginin her geçen yıl arttığını belirten Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanı Dr. Fatih Ürkmezer; " Öncelikle tüm takımlara başarılar diliyorum. İnşallah son karşılaşmaya kadar hiçbir sakatlık yaşanmaz. Rekabetin ve dostluğun ön plana çıktığı bir turnuva olmasını diliyorum. Bütün sporseverleri maçlarımıza bekliyoruz. Yeniden tüm takımlara bir kez daha başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. - KARABÜK