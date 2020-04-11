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6 ambulans ve 2 oksijen kompresörü Arnavutluk Savunma Bakanlığına teslim edildi

Türkiye ile Arnavut arasındaki Askeri Mali İş Birliği Anlaşması kapsamında tedariki yapılan 6 adet ambulans ve 2 adet oksijen kompresörü Arnavutluk Savunma Bakanlığına teslim edildi.

11.04.2020 14:10 | Son Güncelleme: 11.04.2020 14:11
6 ambulans ve 2 oksijen kompresörü Arnavutluk Savunma Bakanlığına teslim edildi
Türkiye ile Arnavut arasındaki Askeri Mali İş Birliği Anlaşması kapsamında tedariki yapılan 6 adet ambulans ve 2 adet oksijen kompresörü Arnavutluk Savunma Bakanlığına teslim edildi.

Türkiye ile Arnavutluk arasında bulunan Askeri Mali İş Birliği Anlaşması kapsamında tedariki yapılan 6 adet ambulans ve 2 adet oksijen kompresörü Arnavutluk Savunma Bakanlığına tören ile teslim edildi.

Törene Arnavutluk Savunma Bakanı Olta Xhaçka, Arnavutluk Genelkurmay Başkanı Tuğgeneral Bardhyl Kollçaku, Arnavutluk Destek Komutanı Tuğgeneral Ndryçm Sallaku, Arnavutluk AFAD Müdürü Haki Çako, Türkiye Cumhuriyeti Tiran Büyükelçiliği Müsteşarı Hakan Cengiz ve T.ÇTiran Askeri Ataşemiz Hava Savunma Albay Şakir Cumhur Somer katıldı. Törende Arnavutluk Savunma Bakanı Olta Xhaçka tarafından Türkiye'nin sağladığı destek ve katkılara müteşekkir olunduğu ifade edildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Arnavutluk, Türkiye, Güncel
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