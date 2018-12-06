06 Aralık 2018, 09:23
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6 Aralık Perşembe Dha Spor Gündemi

6 Aralık Perşembe Dha Spor Gündemi

KULÜPLER BİRLİĞİ TOPLANIYOR14.30 Kulüpler Birliği Vakfı, gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacak.

KULÜPLER BİRLİĞİ TOPLANIYOR

14.30 Kulüpler Birliği Vakfı, gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR

13.00 Bodrum Belediyesi Bodrumspor - MKE Ankaragücü

15.00 Fatih Karagümrük -  Akhisarspor

17.00 Menemen Belediye Spor - Kasımpaşa

18.30 Evkur Yeni Malatyaspor - Etimesgut Belediyespor

20.30 Fenerbahçe -  Giresunspor

BEŞİKTAŞ

11.30 Siyah beyazlı ekip, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

15.00 Alanya'ya hareket.

16.00 Takımın Alanya'da karşılanışı.

GALATASARAY

Sarı-kırmızılılarda Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları başlayacak.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararları açıklanacak.

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 15'inci hafta maçlarında görev alacak hakemler açıklanacak.

BASKETBOL

Tahincioğlu BSL -

19.00 Gaziantep Basketbol- Bahçeşehir Koleji

EuroLeague -

21.00 Darüşşafaka - Maccabi Tel Aviv

Kadınlar EuroCup -

18.00 Çukurova Basketbol Kulübü - Botaş

19.00 Beşiktaş - BK Inventa Kursk MKE Ankaragücü,Bodrum,basketbol,Kulüpler Birliği Vakfı
06 Aralık 2018 Perşembe 09:23



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