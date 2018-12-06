6 Aralık Perşembe Dha Spor Gündemi

KULÜPLER BİRLİĞİ TOPLANIYOR<br><br>14.30 Kulüpler Birliği Vakfı, gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacak.<br><br>ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR<br><br>13.00 Bodrum Belediyesi Bodrumspor - MKE Ankaragücü<br><br>15.00 Fatih Karagümrük - Akhisarspor<br><br>17.00 Menemen Belediye Spor - Kasımpaşa<br><br>18.30 Evkur Yeni Malatyaspor - Etimesgut Belediyespor<br><br>20.30 Fenerbahçe - Giresunspor<br><br>BEŞİKTAŞ<br><br>11.30 Siyah beyazlı ekip, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.<br><br>15.00 Alanya'ya hareket.<br><br>16.00 Takımın Alanya'da karşılanışı.<br><br>GALATASARAY<br><br>Sarı-kırmızılılarda Çaykur Rizespor maçı hazırlıkları başlayacak.<br><br>Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) kararları açıklanacak.<br><br>Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 15'inci hafta maçlarında görev alacak hakemler açıklanacak.<br><br>BASKETBOL<br><br>Tahincioğlu BSL -<br><br>19.00 Gaziantep Basketbol- Bahçeşehir Koleji<br><br>EuroLeague -<br><br>21.00 Darüşşafaka - Maccabi Tel Aviv<br><br>Kadınlar EuroCup -<br><br>18.00 Çukurova Basketbol Kulübü - Botaş<br><br>19.00 Beşiktaş - BK Inventa Kursk