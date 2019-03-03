03 Mart 2019, 14:39
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6 Ay Hapis Cezası Alan Oyuncu Ufuk Bayraktar Tahliye Oldu

Ruhsatsız silah bulundurduğu nedeniyle 6 ay 17 gün hapis cezası alan oyuncu Ufuk Bayraktar, bugün tahliye oldu. Bayraktar'ın ilk sözü, "Allah bir daha girmeyi nasip etmesin" oldu.

Bir döneme damgasını vuran Ezel dizisinde, Ramiz Dayı'nın gençliğini canlandırarak hafızalara kazınan oyuncu Ufuk Bayraktar, 37 yaşındaki oyuncu Ufuk Bayraktar'ın 6 ay 17 günlük cezası sona erdi. Ruhsatsız silah bulundurduğu için hapse giren Bayraktar, bugün Silivri Cezaevi'nden tahliye oldu.

AİLESİ KARŞILADI

Ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'ı cezaevi çıkışı ailesi ve dostları karşıladı.

"ÜNİVERSİTE GİBİ"

İçerideyken bir hikaye yazan Bayraktar, bu hikayeden yola çıkılarak çekilecek filmde rol alacak. Bayraktar'ın hapis çıkışı ilk sözleri ise "Cezaevi üniversite gibi. Allah bir daha girmeyi nasip etmesin" oldu.

EN İYİ ERKEK OYUNCU ÖDÜLÜNÜ ALMIŞTI

Zeki Demirkubuz'un 'Kader' filmiyle 'En İyi Erkek Oyuncu Ödülü' alan bayraktar, gişe rekortmeni 'Dağ' filmiyle de adından söz ettirmişti.

Silivri Cezaevi, Ufuk Bayraktar, Magazin


YORUMLAR (15)
ATMACA : Seni dizilerde görmeyi istiyoruz en yanın zamanda
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SD: okadar oyuncular sanatçilerı paylaşıp duruyorsunuz bilim adamlar yok mu piyada onlarıda paylaşın artık
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DERVİŞLER: Bizim cahil toplum bu tip artistleri seviyor :)))
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CONI: Elin artislerini bastaci ediyonuz ya bi kerede bi bilim adamini alimi takdir edin be !!! tiksiniyorum sizden
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COŞKUN ÇAKIROĞLU: Değerli hemşerim seviyoruz seni geçmiş olsun
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