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6 ay hapis cezası alan Ronaldinho'nun hapishanedeki ilk görüntüsü ortaya çıktı

Sahte pasaport düzenlediği gerekçesiyle Paraguay'da tutuklanan ve 6 ay hapis cezasına çarptırılan Brezilyalı efsane futbolcu Ronaldinho'nun, hapishaneden ilk görüntüsünü bir gazeteci paylaştı.

09.03.2020 14:30 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:50

Brezilya futbolcunun yetiştirdiği en önemli yeteneklerden biri olan Ronaldinho , sahte pasaport düzenlediği gerekçesiyle tutuklandı ve 6 ay hapse mahkum edildi. Paraguay Devlet Mahkemesi, ülkeye sahte pasaporla giriş yapmaya çalıştıkları gerekçesiyle eski Brezilyalı yıldız futbolcu Ronaldo de Assis Moreira (Ronaldinho) ve kardeşi Roberto de Assis Moreira'nın tutuklanmasına karar verdi.

"ÇOK GÜÇLÜ" MESAJIYLA PAYLAŞTI

Cezaevine gönderilen Ronaldinho'nun hapishaneden ilk karesini Unicanal'da çalışan Paraguaylı gazeteci Hernan Rodriguez, sosyal medya hesabından paylaştı. "Çok güçlü" başlığı ile Twitter hesabından Ronaldinho'nun ilk fotoğrafını paylaşan Hernan Rodriguez, efsane futbolcunun gülüşünden hiçbir şey kaybetmediğinin altını çizdi.

TEKRAR HAKİM KARŞISINA ÇIKACAKLAR

Cuma günü gözaltına alınan Ronaldinho ve kardeşi ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı. Ancak Paraguay'da savcılığın harekete geçmesiyle yeniden ifadeleri alınan iki isim çıkarıldıkları mahkemede tutuklanmıştı. Bakanlıktan konu ile ilgili yapılan açıklamada "Oyuncu Ronaldinho, sahte içerikli bir kamu belgesi kullanmakla suçlanmaktadır" denilmişti.

Olayın yaşandığı gün soruşturmayla ilgilenen savcı Federico Delfino, iki kardeşin suçu fark etmeden işlemesi sebebiyle tutuklama yoluna gitmeden mahkemeden farklı bir şekilde cezalandırılma talep etmişti. Ancak yargıç Mirko Valinotti, aksi bir karar alarak bir sonraki mahkeme sürecine kadar ikilinin tutukluluğuna karar verdi.

Ronaldinho ve kardeşi, kısa süre içerisinde tekrar hakim karşısına çıkacak. İkilinin soruşturma sürecinde tutukluluklarının devam etmesi veya serbest bırakılması yönünde karar verilecek.

6 ay hapis cezası alan Ronaldinho'nun hapishanedeki ilk görüntüsü ortaya çıktı
Etiketler : Ronaldinho, Paraguay, Spor

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Yorumlar (3)
NERDEN NEREYE SÖHRETİ SADECE DOGUSTAN ZENGİN:DOGUP YASAYACAKSIN SONRADAN GELEN SöHRETiN öMRü COK KISA OLUR HATTA HAYATINI KARARTIR
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GSLİ:keşke şike yapanları da böyle atsalar içeri
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1907:kim şike yaptıysa
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